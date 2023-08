Morgan Barbançon wint WB-kür Polen

Morgan Barançon en Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit) hebben de Wereldbekerkür in het Poolse Wierzbna Biali Las gewonnen met een score van 77,845% gemiddeld. De Duitse ruiter Raphael Netz en zijn KWPN-ruin Great Escape Camelot (v. Johnson) kwamen met 76,830 % op plaats twee.

Gisteren had Netz de GP nog gewonnen, maar vandaag ging de Française hem voorbij. Netz reed in Polen voor het eerst een Wereldbekerwedstrijd. De derde plek was voor Justina Vanagaite uit Litouwen, met BWP-er Nabab (v. Sir Donovan). Zij scoorden 73,490 %.

Er deden geen Nederlandse combinaties mee.

Uitslag

