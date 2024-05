NK Dressuur: Dominique van Dalsen naar winst in eerste onderdeel Junioren

Op het CDI Tolbert, de eerste observatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap, reeg Dominique van Dalsen al het ene na het andere persoonlijk record aaneen. Die opwaartse lijn zet ze ook nu voort in het eerste onderdeel voor de Junioren op het NK dressuur. Met 71,364% reed ze de Johnson-zoon Just Johnson Forêt naar de overwinning.

“Het ging heel fijn. Ik merk dat Johnny alweer veel verbeterd is ten opzichte van Tolbert, hij liep vandaag eigenlijk nog fijner en nog makkelijker. Het enige dat nog beter mocht is dat hij iets meer op lengte mocht zijn in de aanleuning. Maar verder bleef hij een stuk beter doorlopen, kwamen we makkelijker de proef door en het was allemaal netjes afgewerkt, dat was eigenlijk ons doel,” vertelt Dominique van Dalsen aan NK-dressuur.nl.

Vooral genieten

Morgen wordt het tweede onderdeel, de kür op muziek, verreden en daarvoor heeft Dominique ook een doel. “Vooral genieten”, zegt ze lachend. “Ik vind kür rijden zelf altijd het leukst. Tuurlijk, we gaan er wel honderd procent voor maar ik wil eigenlijk vooral lekker genieten morgen. Om überhaupt al in die arena binnen te rijden is natuurlijk al iets heel bijzonders, dat vind ik al heel gaaf.”

Morgan Walraven en Benicia

Dalsen werd opgevolgd door Morgan Walraven en de achtjarige merrie Benecia. De amazone heeft de Benicio-dochter nu ruim een jaar onder het zadel en maakte afgelopen december in Kronenberg hun internationale debuut. Zojuist reed het duo naar een percentage van 70,606%, wat nog hoger had kunnen zijn zonder de fout in de derde vliegende wissel (vier 4-en en een vijf). Hiermee laat Walraven een duidelijke opmars zien ten opzichte van Tolbert, waar de percentages niet boven de 70% uitkwamen.

Westerink naar 70,242%

Walraven werd op de voet gevolgd door favoriet Yasmink Westerink, die in Tolbert een hattrick scoorde. Over het algemeen liet de zeventienjarige amazone een mooie proef zien, maar waren er onderweg wel een aantal rommeltjes. Zo stond Amphitryon (v. Ampère) wat scheef bij het binnenkomen wat door het jurylid bij C werd afgestraft met een vijf. Ook kreeg ze storing in de eerste vliegende wissel (drie 4-en en twee 5-en) en bij het achterwaarts gaan werd er een pas teveel gemaakt, wat door twee juryleden met een onvoldoende werd bestempeld (een 5 en een 5,5).

Esmee Boers scoorde met Kiki G (v.Vivaldi) eveneens boven de 70%-grens. Haar percentages lagen uiteen van 66,061% (jury bij H) tot een percentage van 73,485%, die ze van het jurylid bij B kreeg. Janine Verhulst had Boers dan ook aan kop geplaatst.

Uitslag

Bron: Horses.nl/NK-dressuur.nl