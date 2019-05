Overzichtspagina NK Dressuur 2019

Van 23 tot en met 26 mei wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het Nederlands kampioenschap dressuur verreden. Voor de senioren en paradressuurruiters van TeamNL is dit NK een belangrijke opmaat richting de Europese Kampioenschappen (Para)Dressuur die in augustus in Rotterdam op de agenda staan. In Ermelo wordt er gestreden om meerdere titels. Naast de senioren en paradressuurruiters, strijden ook de U25, Young Riders, Junioren en Children om Nederlands goud. Voor de rubrieken Lichte Tour en ZZ-Zwaar staat de KNHS titel op het spel.