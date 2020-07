Ticketverkoop NK Dressuur van start

De strijd tussen de beste Nederlandse dressuur ruiters en -amazones barst binnenkort weer los. Van donderdag 17 september tot en met zondag 20september strijden de beste Nederlandse combinaties om de titels op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo, dat gedurende die vier dagen in het teken staat van het Nederlands Kampioenschap Dressuur.

Op donderdag staan de eerste onderdelen van de Children, Junioren, Young Riders, Para Dressuur en U25 op het programma. Vrijdag staat in het teken van de jeugd en para dressuur finales. Tevens zal de ZZ-Zwaar met het eerste onderdeel van start gaan. De Zware Tour en Lichte tour zullen op zaterdag in het eerste onderdeel strijden om een finaleplaats. De spannende strijd zal op zondag beslist worden in de Kür op muziek voor de Lichte en de Zware Tour.

Kaartverkoop

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website. Rekening houdend met de regels omtrent Covid-19 zijn alle plaatsen genummerd en wordt er in het kaartverkoopsysteem rekening gehouden met social

distancing. Donderdag is de toegang gratis.

