Claire Overweg en Maud Haarhuis scoren hattrick in Doha

Nadat Claire Overweg en Maud Haarhuis in Doha zowel de landenproef als de individuele proef wonnen, hebben beide para-amazones het concours in Qatar vandaag fantastisch afgesloten met een derde zege op rij. Overweg en Jackson B (v. Ferdeaux) wonnen de kür in Grade I met 73,389%, Haarhuis en Baron (v. Painted Black) dansten in de kür van Grade III naar de winnende score van 75,278%.

Twee amazones hadden een abonnement op tweede plaats. Na twee tweede plaatsen in de landenproef en de individuele proef reed Lotte Krijnsen haar Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) vandaag in de kür van Grade III met 72,611% naar de tweede plaats. Melissa Janssen deed hetzelfde in Grade IV. Na twee tweede plaatsen mocht ze vandaag nogmaals de tweede prijs in ontvangst nemen. Haar kür met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) werd beloond met 74,333%.

Bron: Horses.nl