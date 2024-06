Paradressuurteam wint landenwedstrijd Kronenberg

Vandaag stond de individuele proef voor de paradressuurruiters op het programma in Kronenberg, wat tevens de tweede observatie is voor de Paralympische Spelen in Parijs. Gisteren werden er al goede resultaten geboekt en vandaag zette de successen zich voort. Naast de teamoverwinning in de landenwedstrijd, werden er ook individuele overwinningen behaald door Annemarieke Nobel, Frank Hosmar en Demi Haerkens.

Het team van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink, bestaande Annemarieke Nobel, Sanne Voets, Frank Hosmar en Demi Haerkens, won de landenwedstrijd. Met een totaal van 444.635 bleven ze ruimschoots voor op het Duitse team, die een totaal van 429.213 scoorde.

Grade I

Annemarieke Nobel was wederom oppermachtig in de Grade I met Doo Schufro (v. Doolittle). Nobel scoorde 74.861% en werd unaniem aan kop geplaatst met de 15-jarige ruin. Hiermee verwees ze Junichiro Okawa naar de tweede plaats. De Japanner scoorde 70.903% met Rh’s Totally Joker (v. Totilas).

Grade II

In de Grade II zette Loes Cevaal – Raamsman het beste Nederlandse resultaat neer. Met Happy Hero II scoorde ze 68.833%, wat haar een derde plaats opleverde. Heidemarie Dresing zette met 73.667% het hoogste percentage neer in deze rubriek. Dit deed de Duitse amazone met Poesie 143 (v. Fürstenball). De Britse Georgia Wilson scoorde 71.167% en werd tweede met haar merrie Sakura (v. Supertramp).

Grade III

Tobias Thorning Jorgensen schreef de overwinning in de Grade III op zijn naam met Blue Hors Zackorado (v. Blue Hors Zack). Hij reed de 8-jarige goedgekeurde hengst naar 72.389% en bleef hiermee voor op Rixt van der Horst. Zij scoorde 71.167% met de Hannover- en Oldenburg goedgekeurde hengst Eisma’s Royal Fonq (v. Fürst Fohlenhof). Melanie Wienand werd derde met Lemony’s Loverboy (v. Lemony’s Nicket). De Duitse amazone scoorde 68.278% en verwees Maud de Reu daarmee naar de derde plaats. De Reu zette een score van 68.055% neer met Webron (v. Sir Sinclair).

Grade IV

Demi Haerkens wist, net als gisteren, de overwinning unaniem op haar naam te schrijven in de Grade IV met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi). Haerkens stuurde de merrie, die gefokt is door Joop van Uytert, naar 75.315%. Hiermee bleef ze bijna 3% voor op Sanne Voets, die met Demantur RS2 N.O.P. een score van 72.388% neerzette. Melissa Janssen nam zowel de derde als de vierde plaats in beslag. De amazone scoorde 71.757% met Royal Rubinstein (v. Rubin Royal) en 70.541% met Dreamy-Boy (v. Dream On).

Grade V

Ook Frank Hosmar liet vandaag wederom zien dat Alphaville N.O.P. in topvorm is. Hosmar reed de 19-jarige Sandreo-nakomeling naar een score van 74.649% en nam de overwinning mee naar huis. Britney de Jong werd tweede met Caramba N.O.P. (v. Tuschinski). Het duo scoorde 73.509%. Charlotte Cundall maakte het podium compleet met FJ Veyron (v. Vivaldi). De Britse amazone liet een score van 70.175% op het scorebord verschijnen.

Uitslagen

