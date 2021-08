Schneider en Von Bredow aan kop in Crozet

Nadat Dorothee Schneider in zowel de CDI 3* Grand Prix als de Special de winst behaalde met Sammy Davis Jr (v. San Remo), moest ze in de daaropvolgende CDI4* Grand Prix het hoofd buigen voor haar collega Jessica von Bredow Werndl met de twaalfjarige Ferdinand BB (v. Florencio). Von Bredow reed naar 75,152%, Schneider kwam met Faustus (v. Falsterbo) tot 75,130%, maar maakte een fout in de wissels om de twee.