Debuterende Lichte Tour-combinaties springen eruit in Heiloo

Er werden donderdag op de tweede dag van de Subtop tweedaagse in Heiloo geen topscores gereden en de juryleden konden maar moeilijk punten kwijt. De beste prestaties werden neergezet in de Lichte Tour en de twee hoogste scores waren voor Julia Groenhart en Manon van Hylckama Vlieg, die beiden in Heiloo debuteerden in de Prix St. Georges.

Van Hylckama Vlieg bracht de Lusitano-ruin Kingsley Emblamatico Carvalh woensdag ook al uit in de Prix St. Georges, maar kwam op de eerste dag van deze tweedaagse nog niet tot een 60%-resultaat. Donderdag ging het een heel stuk beter en de score was de tweede dag dan ook zo’n zes procent hoger dan woensdag.

Overenthousiast

“Hij heeft nog heel weinig ervaring en hij vindt het allemaal zo leuk, dat zijn enthousiasme eigenlijk een beetje in de weg zit als we op wedstrijd zijn”, vertelt Van Hylckama over de schimmel, die ze nu bijna een jaar onder het zadel heeft. “Vooral in de series wordt hij dan zo over-ijverig, dan loop je gewoon tegen fouten aan en dat is jammer.”

Tweede dag beter

“Ik kon goed merken dat hij het de tweede dag een stuk minder spannend vond, maar hij moet evengoed nog wel een beetje meer onder controle komen in de proef”, vervolgt Van Hylckama. “Vandaag kregen we wel al hoge punten voor de appuyementen en de pirouettes, maar de series zijn echt nog een aandachtspuntje.”

Veel talent voor het zware werk

De stoere schimmel moet volgens zijn amazone echt een beetje wedstrijdkilometers maken, maar zodra het kan maakt ze de overstap naar de Zware Tour. “Hij heeft echt heel veel talent voor het zware werk en de Zware Tour gaat hem straks veel beter passen”, blikt Van Hylckama vooruit. “Thuis loopt hij alle oefeningen ook al, we moeten nu gewoon zorgen dat hij ervaring in de ring opdoet en dat hij wat rustiger wordt.”

Winnend debuut

De score van 62,132% leverde Van Hylckama de tweede plaats op achter Groenhart, die woensdag nog een ZZ-Zwaar-rubriek won met Capora LH (v. Leonardo da Vinci) in Heiloo. Groenhart besloot vervolgens om in plaats van nog een keer ZZ-Zwaar gewoon maar Lichte Tour te gaan starten en dat debuut leverde haar 63,382% op.

Op een roze wolk

Groenhart was in haar nopjes en vooral erg blij met de opmerkingen van de jury over haar eerste PSG-proef met haar merrie. Ze won de proef unaniem en kreeg van een van beide juryleden al een totaal van 64,7%. “De jury was heel lovend over onze proef en zei na afloop dat de score heel makkelijk omhoog kan als we de foutjes wegwerken”, vertelde Groenhart enthousiast. “Na de proef zei de jury ook nog dat Capora echt een heel talentvol paard is en dat ik haar heel goed heb gereden. Ik kom voorlopig niet meer van mijn roze wolk af.”

Margot Kostelijk zette met Golden Rita (v. Charmeur) de derde score neer in de gecombineerde Lichte Tour. Zij bleef met 62,06% net achter Van Hylckama Vlieg.

ZZ-Zwaar/YR

In de gecombineerde ZZ-Zwaar/YR-rubriek werden alleen in de eerste proef winstpunten uitgedeeld. Kim Van der Horst kreeg voor haar YR-proef met Hidalgo de Winghe (v. Stedinger) 63,02% en mocht het oranje lint ophalen. Mandy Ravelli scoorde met Consul (v. OO Seven) 60,14% in proef 37 en was de tweede en laatste met winst.

Zware Tour

Ook in de gecombineerde Zware Tour werd slechts twee keer zestig procent of meer uitgedeeld. Kaylee Gouda won de rubriek met Don Juan (v. Vivaldi) met 61,60% voor haar U25-proef en Leonie Buur- De Rooy zette met haar NRPS-pony Buur’s Palusha (v. Painted Black) met 60,05% de hoogste score neer in de Grand Prix-proef en werd tweede in de rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl