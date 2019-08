Remy Bastings grossiert in oranje linten in Someren

Remy Bastings was zondag grootverdiener op de Subtopwedstrijd in Someren. De ruiter uit Liessel kwam in drie rubrieken aan de start en mocht drie keer het oranje lint ophalen. Met zijn scores was hij niet alleen heer en meester in het ZZ-Zwaar met Hennessy (De Niro x Jazz) en in de Prix St. Georges met Eqador (Cador x Wolfgang), hij zette ook ruimschoots de hoogste score van de dag neer door als enige ruiter boven de zeventig procent te scoren.

“Ik ben er zeker heel erg blij mee”, begint Bastings te vertellen. “Met allebei de paarden, maar vooral met Hennessy. Hij liep vandaag pas de tweede keer ZZ-Zwaar en ik kon nu al merken dat hij al zoveel ‘safer’ door de proef ging dan twee weken terug.”

Compleet paard

“Vandaag was Hennessy met losrijden in het begin nog wel wat fris. Het was mooi weer en hij heeft van de week ook nog gedekt en dan merk je dat hij in het begin nog wel wat hengst is, maar wat bij hem zo ontzettend fijn is, is dat als je dan de proef in gaat dat hij helemaal met zijn hoofd bij de les is”, vertelt Bastings over de KWPN-hengst, die bij zijn goedkeuring KWPN-Verrichtingskampioen was . “Hij is misschien niet het meest spectaculaire paard, maar hij speelt met de oefeningen en heeft zo de wil om te werken dat hij dat ruimschoots goedmaakt in de ring. Het is gewoon echt zo’n compleet paard en het is leuk om te zien dat de jury dat ook waardeert.”

Smaakt naar meer

De winstpunten komen op deze manier met een sneltreinvaart binnen voor de zwarte hengst, maar dat betekent zeker niet dat er al snel een overstap naar de Lichte Tour in zit. “Het smaakt echt wel naar meer als ik zo met hem aan het rijden ben, maar we gaan helemaal niets snel doen”, blikt Bastings vooruit. “Het is de bedoeling dat hij rustig nog even ZZ-Zwaar gaat. Daarmee kan ik mooi aftasten hoe hij zich in de proeven ontwikkelt. Je kunt nooit in de toekomst kijken, maar hij geeft echt een goed gevoel en de eigenaren en ik bekijken het echt op de lange termijn.”

‘Eerder dan verwacht’

Met Eqador, die Bastings afgelopen oktober voor zichzelf gekocht heeft, was hij met afstand de beste in de gecombineerde Lichte Tour. “Eigenlijk rijd ik al veel eerder Lichte Tour met Eqador dan dat ik had verwacht”, vertelt Bastings over het derde optreden van de ruin. “Toen ik hem kocht had hij problemen met de wissels en ik rekende erop dat het wel anderhalf jaar zou kunnen duren voordat hij aan dit niveau toe zou zijn, maar hij heeft zo’n fijne instelling en nu loopt hij al binnen een jaar naar deze scores.”

Grand Prix

Met Eqador heeft Bastings de Grand Prix voor ogen, maar ook met hem heeft de ruiter geen haast. “Hij piaffeert echt al heel makkelijk, maar in de passage en de wissels om de pas moet hij gewoon nog handiger worden en dat heeft tijd nodig”, vervolgt Bastings. “Ik ben heel blij met hoe de jury naar hem kijkt en vind het ook erg leuk dat ik steeds op het protocol krijg dat het een prachtig paard is en dat we een fijne combinatie zijn om naar te kijken, maar hoewel we thuis echt hard aan het werk zijn en het ook zeker goed gaat, ga ik niets overhaasten.”

Nog een paard mee

Behalve Hennessy en Eqador had Bastings ook nog Ambassador (Rhodium x Flemmingh) meegenomen naar Someren. “Ik zou Ambassador eigenlijk starten in de Zware Tour, maar ik vond het thuis net nog niet goed genoeg gaan, daarom heb ik hem afgemeld. Ik heb hem wel meegenomen omdat ik vind dat je in Someren heel fijn kan rijden en ik wilde graag testen hoe hij met losrijden zou gaan”, legt Bastings uit. “Als ik hem start wil het nog wel eens gebeuren dat hij wat achter mijn been kruipt en dan moet ik een compromis sluiten en dat wil ik niet meer. Daarom ben ik thuis echt heel erg bezig met de basis en wil ik pas weer starten als dat echt goed is. Hij heeft al vaker 66% gelopen, maar ik verwacht met hem ook over de 70% te scoren als ik hem echt aan het lopen kan houden in de ring.”

Bron: Horses.nl