Thamar Zweistra ook aan kop in Spécial

Nadat ze vrijdag al de Grand Prix op naam schreef met Hexagon's Double Dutch (v. Johnson), won Thamar Zweistra vandaag de GPS op het concours in Le Mans. De jury was opnieuw niet unaniem, maar met 70,043% was de Nederlandse toch de duidelijke winnares. Tweede werd Birgit Wientzek Pläge uit Zwitserland met Hot Secret 3 (v. Blue Hors Hotline). De derde plaats was voor de Griekse Theodora Livanos en Robinvale (v. Rubinero).