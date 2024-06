WK jonge dressuurpaarden: 36 paarden doorverwezen naar derde selectie

Het Nationaal Centrum in Ermelo stond afgelopen twee dagen in het teken van de tweede selectie voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. De selectiecommissie heeft een groep van zestig paarden teruggebracht naar twaalf paarden per jaargang. “In alle leeftijdscategorieën hebben we een aantal heel goede combinaties meegenomen naar de laatste observatie. We hebben ruiters en amazones kunnen selecteren met WK-ervaring, die paarden voorstelden met drie kwaliteitsvolle gangen. Dit zijn complete combinaties die wij met vertrouwen laten zien op het WK”, vertelt jurylid Johan Hamminga.

De paarden die geselecteerd waren tijdens het eerste selectiemoment, liepen deze week de Preliminary Test in Ermelo. Deze selectie was eveneens het instroommoment voor de wildcards, deze paarden werden in de Final Test aan de selectiecommissie getoond. Na de proeven, was er ruimte voor een korte training. Hamminga vervolgt: “Veel paarden hadden zich in de tussentijd heel goed ontwikkeld, dat heeft in onze selectie zeker een rol gespeeld. Het is nog drie maanden tot het WK, dus met combinaties die goed trainbaar zijn, kunnen we nog veel verbetering laten zien. We hebben in de aansluiteinde training duidelijk aangegeven waaraan gewerkt moet worden, maar ook wat al goed is. Helaas hebben we ook een aantal goede paarden moeten laten staan, omdat we vonden dat de verbetering tussen de eerste en de tweede selectie niet groot genoeg was.”

Harmonie als speerpunt

Ook harmonie is een speerpunt voor de selectiecommissie. “We wilden tijdens dit selectiemoment zien dat de afwerking van de oefeningen goed was, maar hebben wederom streng geselecteerd op de vanzelfsprekendheid en ongedwongenheid. We willen een harmonieus beeld zien met lengte in de hals, verbinding naar de hand toe, lichtheid en losgelatenheid. Een vriendelijk beeld scoort op het WK en daar staan we als selectiecommissie volledig achter. De paarden moeten gelaten zijn en een natuurlijke bewegingsafloop hebben, maar toch met expressie door een proef lopen. We hebben hele goede paarden gezien die nog niet aan dit beeld kunnen voldoen en die we daarom niet hebben meegenomen naar de volgende selectie.

Stap belangrijk

De selectiecommissie voor het WK Jonge Dressuurpaarden bestaat uit Johan Hamminga, Alex van Silfhout en Janine van Twist. “Janine, Alex en ik liggen goed op één lijn, kunnen plezierig samenwerken en we hebben een goede groep, moderne en sympathieke paarden geselecteerd. De stap is echt verbeterd in de Nederlandse fokkerij, ook daarop hebben we streng gelet, omdat we die trend door willen zetten. Daarnaast zijn de wissels bij de zes- en zevenjarige paarden beter voor elkaar dan voorheen. Al met al, ga ik met vertrouwen naar het laatste selectiemoment.” Op dinsdag 16 juli vindt het derde selectiemoment plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Tijdens deze selectie wordt de Final Dressage Test verreden. Na afloop van deze observatie worden de paarden bekendgemaakt die zijn geselecteerd voor het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden op 4 t/m 8 september in Ermelo.

Geselecteerde paarden

Vijfjarigen

O’Toto van de Wimphof (v.GLOCK’s Toto Jr) met Renate van Uytert – van Vliet

Oberon (v.Kensington) met Daria Sushchinskaya

Obsession Taonga (v.Vitalis) met Lara van Nek

Og3Ne (v.Kingston Blue Hors) met Jaimy Jongman

Ohio (v.Kaiman) met Kirsten Brouwer

One Million (v.Vivaldi) met Robin Heiden

Opoque (v.All At Once) met Mette Sejbjerg – Jensen

Orange (v.Vitalis) met Dinja van Liere

Osibisa (v.Kardam’s Whisper) met Mara de Vries

Oxxi_Lena (v.Secret) met Annemijn Boogaard

Oz (v.Expression) met Jessica Thomas

Red Viper (v.Romanov) met Bart Veeze

Zesjarigen

Dark Rousseau (v.Dettori) met Kim Alting

Dutch Dream (v.Dream Boy) met Emmelie Scholtens

Everest (v.Especial) met Charlotte Fry

Nacho (v.Negro) met Charlotte Fry

Nalegro (v.Painted Black) met Charlotte Fry

Nashville Sw (v.Secret) met Femke de Laat

Nero (v.Ferguson) met Bart Veeze

New Dreams (v.Jerveaux) met Adelinde Cornelissen

New Orleans (v.Blue Hors Farrell) met Diederik van Silfhout

No Nonsense D (v.Glamourdale) met Emmelie Scholtens

This is Naqueen (v.Trafalgar) met Kim Noordijk

Thomson Nirvana (v.Painted Black) met Jessica Thomas

Zevenjarigen

GLOCK’s Massimo (v.GLOCK’s Toto Jr) met Hans Peter Minderhoud

Hexagons Mr Magnum (v.Expression) met Thamar Zweistra

Mac Toto USB (v.GLOCK’s Toto Jr) met Danielle Heijkoop

Macbeth La (v.For Romance) met Febe van Zwambagt

Macenta M (v.Geniaal) met Nina van Mook

Magic Johnson van de Edcohoeve (v.Johnson) met Curro Benitez Sanchez

Majestic Taonga (v.GLOCK’s Toto Jr) met Lisa WErnitzig

Martinez (v.GLOCK’s Toto Jr) met Kimberly Pap

Mauricio (v.Total U.S.) met Michael Ruijgrok

Mauro Turfhorst (v.Zonik) met Dinja van Liere

Messy D (v.Dream Boy) met Fleur Prinsen

Mr. Toto Acb (v.GLOCK’s Toto Jr) met Julia Groenhart

Bron: KWPN