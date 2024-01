WK Jonge Dressuurpaarden gelijktijdig met Bundeschampionate: ‘Problematisch voor alle partijen’

In verband met de Olympische Spelen wordt het WK Jonge Dressuurpaarden, dat normaal gesproken in het eerste weekend van augustus wordt gehouden, later in het jaar georganiseerd. Hoewel het evenement in de eerste instantie naar juli werd verplaatst, is de keuze uiteindelijk gevallen op 4 tot en met 8 september, maar op datzelfde moment staan ook de Bundeschampionate op de agenda.

De Bundeschampionate worden traditioneel het eerste weekend van september gehouden. “De grote stallen hebben deze datum ieder jaar op hun kalender staan, en dan niet alleen de Duitse stallen”, reageert Dr. Klaus Miesner, directeur van de fokkerijafdeling van de Duitse Hippische Federatie (FN).

Opnieuw verplaatst

Maar ook het WK Jonge Dressuurpaarden staat bij die grote stallen in de agenda. Het WK wordt meestal het eerste weekend van augustus gehouden, maar in verband met de Olympische Spelen (26 juli tot en met 11 augustus) werd het WK vervroegd naar juli. Inmiddels is er echter een nieuwe datum vastgesteld: 4 tot en met 8 september.

Zonder succes

“Zodra dit bij ons bekend werd, hebben we er alles aan gedaan om deze overlap te voorkomen, helaas zonder succes”, vertelt Miesner. “We betreuren dat de organisatie in Ermelo geen rekening heeft gehouden met het traditionele evenement hier in Warendorf, dat al sinds 1994 bestaat. We hebben herhaaldelijk gewezen op de negatieve effecten en gevolgen die het met zich meebrengt, voor de ruiters, eigenaren, fokkers en trainers van jonge rij- en dressuurpaarden uit de Duitse fokkerij. Maar ook zullen geïnteresseerde toeschouders evenals journalisten en fotografen getroffen worden.”

Verplaatsen niet mogelijk

Volgens de FN is het ook niet mogelijk om de Bundeschampionate te verplaatsen. Dat heeft er mee te maken dat de traditionele Bundeschampionate deel uitmaken van een vaste kalender en onder andere ook een selectie is voor het WK Jonge Springpaarden, dat van 18 tot en met 22 september wordt gehouden, en het WK Jonge Eventingpaarden (17-20 oktober).

Bron: St. Georg