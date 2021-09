Dinja van Liere en Hermès flikken het in Aken: winst met 78,022% en over Werth

Waar de meeste landen met een B- of zelfs een C-team naar de Akense CDIO5* Nations Cup dressuur kwamen, had Nederland nog een superjoker achter de hand. Dinja van Liere en de negenjarige hengst Hermès (v. Easy Game). De combinatie die aansluiting kan gaan vinden bij de wereldtop scoort in het hol van de leeuw 78,022 (en zelfs al bijna 80% van Andrew Gardner). Daarmee komt Van Liere bijna aan de score van Edward Gal en Total US in Tokio en gaat ze over Isabell Werth met Quantaz (76,717%). En winst in Aken is ook uniek. De laatste keer dat een Nederlandse combinatie de Grand Prix (kür) van Aken won was in 2010. Edward Gal met Totilas. Daarvoor was het Anky met Salinero (2004). Hermès kan, als hij de kür op zondag wint, in de voetsporen van die twee paarden gaan treden.

De proef van Dinja van Liere en Hermès was één van de beste Grand Prix-proeven tot nu toe. Het enige waar je over kon zeuren was het halthouden en achterwaarts, plus het omspringen aan het einde van de uitgestrekte galop. Maar wow, wat een vanzelfsprekende proef. Een sterk begin met zeer mooie appuyementen, super piaffes (alle drie) en mooie overgangen tussen passage en piaffe, een zeer solide galopreprise met prachtige pirouettes en steady series. Een zwaluw maakt geen zomer, maar Hermès en Dinja van Liere hebben dit jaar nu al voor de zoveelste keer laten zien dat er op hen gerekend kan worden. Deze jonge combinatie kan voor Nederland de kar gaan trekken (samen met Edward Gal) de komende kampioenschappen. De jury beloont de proef met 78,022%, waarbij Andrew Gardner al naar de 80% kruipt (79,891%).

Geen Duitser in de top-3

Waar de Duitsers lange tijd het virtuele podium bezetten in de Grand Prix, die onderdeel is van de landenwedstrijd dressuur in Aken, stond er aan het eind van het liedje geen enkele Duitser op het podium. Charlotte Fry, stalamazone van Gertjan van Olst en daarmee ook flink gelinkt aan Nederland, neemt de tweede plaats in beslag met Dark Legend (v. Zucchero). Ze doet dat met (opvallend genoeg) exact dezelfde score als in de Grand Prix van Hagen: 76,717%.

Op plaats 3 komt Patrik Kittel met drievoudig Wereldkampioen Fiontini (v. Fassbinder) terecht. Kittel, die de merrie nog niet zo lang geleden heeft overgenomen van Andreas Helgstrand, komt op een score van 76,261% (een nieuw PR voor de merrie).

Duitsland aan de leiding in landenwedstrijd

Isabell Werth eindigt na fikse fouten in de galopreprise met DSP Quantaz (v. Quaterback) terecht op een score van 76,13% en daarmee op een vierde plaats. Ook de plaatsen 5, 6 en 8 gaan naar Duitsers met Frederic Wandres op 5 met Duke of Britain (75,848%) Jessica von Bredow-Werndl met Ferdinand BB op 6 (74,348%) en Carina Scholz met Tarantino op 73,217%.

Nederland derde

Met een totaal van 15 plaatsingspunten gaat Duitsland wel aan de leiding in de landenwedstrijd, gevolgd door Groot-Britannië (29) en net daarachter Nederland (31). Voor Nederland reden vandaag ook Denise Nekeman met Boston STH die uitkwam op 71,63% (14e), net daarachter (16e) Thamar Zweistra met Double Dutch met 71,5% en Vincent van Gasselt met Delacroix II (70,283/22ste).

Uitslag

