Harrie Smolders en Cas vierde in twee fasen 1,50m

Harrie Smolders is op de openingsdag van CHIO Aken op de vierde plaats geëindigd in een 1,50m over twee fasen. Met Cas (Indoctro x Numero Uno) bleef de ruiter dubbel nul en hoefde met 34,09 seconden op de teller alleen Darragh Kenny, Marc Dilasser en Lillie Keenan voor zich te dulden.

In het parcours van Frank Rothenberger zette Kenny met Volnay du Boisdeville (Winningmood x Jalisco B) als twee na laatste starter met 31,47 seconden een scherpe tijd neer en ging daarmee voorbij aan de tijd (32,25) van Marc Dilasser en Chamann Has (Mylord Carthago x Socrate de Chivre). Even voor Kenny de baan betradt had Lillie Kenan met Agana van het Gerendal Z (Aganix du Seigneur x Topas) al een goede gooi richting de snelste tijd gedaan, maar kwam met 32,86 net niet voorbij de tijd van haar Franse concurrent Dilasser.

Foutloze ritten voor Houtzager, Jochems en Bles

Voor Nederland bleven ook Marc Houtzager met Sterrehof’s Edinus (Padinus x Columbus), Kevin Jochems met Milana van de Nianahoeve (Inschalllah de Muze x Andiamo Z) en Bart Bles met Kriskras DV (Cooper van de Heffinck x Kashmir van Schutterhof) dubbel nul. Zij eindigden op plaatsen zestien, zeventien en achttien.

