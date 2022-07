Isabell Werth uitgebeld wegens bloed op CHIO Aken

Het kan zelfs dé dressuurkoningin overkomen: uitsluiting op de bloedregel. Notabene in 'haar' arena: het Deutsche Bank Stadion in Aken. Isabell Werth werd zojuist in de CDIO5* Grand Prix Spécial uitgesloten omdat Quantaz (v. Quaterback) bloed in de mond had.

De bel klonk voor Werth en Quantaz, de ruin die overigens dit hele seizoen al erg onrustig is in de aanleuning en de mond, in de galopreprise. Isabell Werth dacht in eerste instantie dat ze een verkeerde lijn had gereden, maar toen de hoofdjury bij C – de Deense Susanne Baarup – uit haar hokje stapte gewapend met een witte zakdoek, wist iedereen hoe laat het was. De zakdoek verkleurde inderdaad rood toen Baarup hem langs de mond van Quantaz had gehaald.

Aken zou overigens Aken niet zijn als er geen applaus voor de jury volgde. Zelfs nu dit bij Isabell Werth gebeurde.