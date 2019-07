Rothenberger en Cosmo voeren Duitse hegemonie in CDI4* Grand Prix aan

Bondscoach Monica Theodorescu krijgt er een zware taak aan om een team voor de Europese kampioenschappen in Rotterdam aan te wijzen. In de CDI4* Grand Prix passeerden vijf Duitsers de 75%-grens, waarbij Sönke Rothenberger met Cosmo (Van Gogh x Frühling) met 81,370% de absolute uitschieter was. Rothenberger reed de KWPN-er dit jaar pas één keer de ring in, maar liet zien op tijd in vorm te zijn voor Rotterdam.

Na de Wereldruiterspelen in Tryon maakten Rothenberger en Cosmo in Hagen een indrukwekkende comeback en wonnen zowel de Grand Prix als de Spécial. Voor het Duits kampioenschap moest de ruiter zich echter afmelden, omdat de ruin vlak voor daarvoor met koliekverschijnselen te kampen kreeg. Deelname aan de FEI Nations Cup in Aken kwam net te vroeg voor het duo, maar Rothenberger koos er wel voor Cosmo aan start te brengen in de CDI4* Grand Prix.

Imposante proef

Hoewel de ruiter een iets behouden Grand Prix reed, schitterde Cosmo als vanouds. Na de eerste uitgestrekte draf had hij even iets in het vizier en trad er wat spanning op, maar daarna verliep de rest van de proef vlekkeloos. De ruin excelleert in het piaffe- en passagewerk, liet hele mooie en beheerste pirouettes zien en imponeerde met sterke verruimingen.

IJzersterke rit

Voor aanvang van haar proef kreeg Isabell Werth door het applaus voor haar voorganger te stellen met een iets ongehoorzame Emilio (Ehrenpreis x Cacir), maar Isabell Werth zou Isabell Werth niet zijn als ze daarna toch een ijzersterke proef neerzette. Net als Rothenberger zette de amazone een sterke piaffe- en passagetour neer. De uitgestrekte stap werd met zevens, 7,5-en en zelfs een acht vrij mild beoordeeld. Met 79,435% bleef Werth net onder de 80%-grens steken.

Dufour op drie

Het Duitse feestje werd verstoord door Cathrine Dufour, die met Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) een score van 78,043% realiseerde. De sympathieke ruin werd mooi op lengte voorgesteld door zijn Deense amazone, maar kwam in de eerste twee piaffes niet helemaal lekker in het ritme. Naarmate de proef vorderde groeide het duo in vorm en liet onder meer fraaie appuyementen en pirouettes zien.

Broer en zus in top vijf

Jessica von Bredow-Werndl zadelde voor deze proef Zaïre-E (Son de Niro x Jazz). De elegante merrie beschikt over een fraaie piaffe- en passagetour en liep een keurige proef, die haar tot 76,587% bracht. Jessica’s broer Benjamin Werndl bleef daar net achter met 76,283%. Zijn Daily Mirror (Damon Hill x Florestan I) heeft een hele berg talent in huis, maar hier en daar wat spanning stond een hogere score in de weg.

Meulendijks achtste

Anne Meulendijks eindigde met 73,761% op de achtste plaats, achter Adrienne Lyle en haar getalenteerde, maar nog vrij onervaren Harmony’s Duval (Rousseau x Riverman) en Dorothee Schneider en de imponerend passagerende DSP Sammy Davis Jr. (San Remo x Wenckstern). MDH Avanti N.O.P. (United x Farrington) kwam vooral de eerste piaffe niet helemaal goed in het ritme en werd iets onrustig in de aanleuning. Het galopgedeelte, met name de series, was erg fraai. KWPN-hengst Everdale (Lord Leatherdale x Negro) liep onder Charlotte Fry naar plaats negen.

