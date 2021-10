Sophie Leube wint 50ste editie Boekelo, Tim Lips Nederlands kampioen

De 34-jarige Duitse Sophie Leube heeft de 50ste editie van de MIlitary in Boekelo gewonnen met Jadore Moi (v. Conthargos) en dat betekent niet alleen de eerste 4*-zege voor de elfjarige merrie, maar ook voor de door Ingrid Klimke opgeleide amazone. Leube stak met een foutloos springparcours een stokje voor de geschiedschrijving (drie keer Boekelo-winst) van de Britse routinier William Fox-Pitt, die het dus 'moest doen' met de tweede plaats. De Britten wonnen wel de Nations Cup. Maar naast een lange 4* en een Nations Cup, was Boekelo ook het toneel van het Nederlands kampioenschap. Tim Lips won met Lady Chin van ’t Moerven Z goud (18e in totaal), Merel Blom met haar toekomsthoop Crossborder Radar Love zilver (23ste) en de 21-jarige Boekelo-debutant Thierry van Reine brons met ACSI Harry Belafonte (40ste).

De kansen op een hoge klassering in de internationale wedstrijd van Boekelo zaten er na gisteren niet meer in voor de Nederlandse ruiters en amazones. De strijd om het Nederlands kampioenschap was nog wel spannend. Boekelo-debutant Thierry van Reine maakte vijf springfouten in het afsluitende springparcours, maar wist teamruiter Sanne de Jong nog achter zich te houden en kon daardoor het NK-brons ophalen. De strijd om het goud en zilver ging tussen Merel Blom met haar Crossborder Radar Love N.O.P. en Tim Lips met Lady Chin van ’t Moerven Z. Blom kreeg een fout op de eerste hindernis en deed zes seconden te lang over het parcours. Lips kon zich daardoor iets meer fouten veroorloven, maar hield de schade beperkt tot een balk op de insprong van de driesprong. Daarmee eindigde Tim op de 18e plaats in het internationale deelnemersveld en was hij de beste Nederlander.

Vijfde NK-titel

Tim Lips won voor de vijfde keer het Nederlands kampioenschap Eventing. In 2007 met Oncarlos, in 2010 met Owaola en in 2017 en 2018 met Bayro.

“Ik ging niet naar Boekelo met het kampioenschap in gedachten. Lady Chin heeft in Tokio gelopen en is een goed paard, maar heeft nog niet veel ervaring op de lange vier-ster. Daarom was de gedachte om haar hier een keer te starten zodat ze die ervaring op kon doen.” Een lange voorbereiding had Lips niet. “Ik ben zes weken in China geweest en in die tijd heeft mijn stalamazone Jillian Giessen haar gereden. Ze is ook met haar naar mijn trainster Nicole Werner geweest om haar klaar te hebben voor deze wedstrijd. Tien dagen voor Boekelo ben ik weer opgestapt. Ik had haar in het verleden al wel gereden, maar nog nooit op een wedstrijd.”

Winnen niet de opzet

“Toen ik in Boekelo aankwam liep ze lekker en reed ik een dressuurproef die op dat moment eigenlijk niet beter had gekund. Dan sta je tweede en begint iedereen over ‘Boekelo winnen’. Dat was niet de opzet, dus ik heb in de cross gereden voor wat we op dit moment waard zijn. Het springen is niet altijd het makkelijkste onderdeel als ze wat gespannen is, dus daar kregen we een balk.”

Terug naar vaste ruiter Huadong Sun

“Ze heeft een goede wedstrijd gelopen, en haar vaste ruiter Huadong Sun kan er volgend jaar weer veel plezier van hebben. Ik wist dat het een goed paard was, maar met het gevoel dat ze me gisteren in de cross gaf, weet ik nu zeker dat het echt een heel goed paard is.” Lips sluit uit dat hij vaker met Lady Chin van ’t Moerven Z Nederland kan vertegenwoordigen. “Dat is niet realistisch om te verwachten”, besluit Lips.

Spannend

Het was zondagochtend overigens nog even spannend of Tim Lips met zijn elfjarige bruine merrie Lady Chin van ’t Moerven (v. Lord Chin) zou mogen deelnemen aan de afsluitende springproef van Military Boekelo-Enschede. De combinatie werd tijdens de veterinaire inspectie pas na drie voorstellingen toegelaten tot de ontknoping.

Lady Chin verloor zaterdag tijdens de crosscountry een ijzer, waardoor de merrie aan een van de voorbenen licht gevoelig was. Hoofdveterinair Jan Kraai zag zich genoodzaakt het duo eerst naar de holding box te sturen en vervolgens na een tweede optreden nogmaals een rondje te laten lopen. Uiteindelijk kwam het verlossende woord van de inspecteurs en mocht Lips zijn leidende positie in de strijd om het nationaal kampioenschap verdedigen.

Leube niet te kloppen

In de internationale wedstrijd maakte Sophie Leube van start tot finish de dienst uit. De Duitse won de dressuur, bleef foutloos in de cross en had slechts 0,4 strafpunt tijdsoverschrijding in het springparcours. Daarmee hield ze routinier William Fox-Pitt van zijn derde overwinning in Boekelo af. De Brit moest genoegen nemen met en tweede plaats, voor de Fransman Sidney Dufresne.

FEI Nations Cup

Door de resultaten van de teamruiters Tim Lips, Merel Blom en Sanne de Jong in de springpiste is Nederland op de laatste dag nog een plekje opgeklommen in het klassement. TeamNL is op de zesde plaats van de FEI Nations Cup finale geëindigd. Groot-Brittannië won de wedstrijd, voor de Verenigde Staten en Duitsland.

Groot-Brittannië won dus dit jaar praktisch alles wat er te winnen valt: teamgoud en individueel zilver (Tom McEwen) op de Olympische Spelen in Tokio, teamgoud en individueel goud, zilver én brons op het Europees Kampioenschap in Avenches en nu dus ook de zege in de finale van de FEI Nations Cup Eventing plus de eindzege in de competitie.

Heffernan: ‘Meer horsepower nodig’

Bondscoach Andres Heffernan reageerde na afloop van de wedstrijd op het teamresultaat: “Ik ben blij met het optreden van Tim Lips met zijn nieuwe paard en ook met de manier waarop Merel Bloms achtjarige zich liet zien. Ik had op meer gehoopt in de Nations Cup, echter het is een moeilijk jaar voor ons. Er moet veel werk verricht worden om ons terug te vechten. We hebben fijne ruiters en een aantal getalenteerde paarden, maar we hebben duidelijk meer ‘horsepower’ nodig.”

1. Sophie Leube (DUI) / Jadore Moi – 24,8 strafpunten

2. William Fox-Pitt (GBR) / Grafennacht – 26,1 strafpunten

3. Sidney Dufresne (FRA) / Tresor Mail – 27,0 strafpunten

18. Tim Lips / Lady Chin van ’t Moerven Z – 45,3 strafpunten

23. Merel Blom – Crossborder Radar Love N.O.P. – 51,0 strafpunten

40. Thierry van Reine / ACSI Harry Belafonte – 79,7 strafpunten

42. Sanne de Jong / Enjoy – 105,5 strafpunten

Eindstand Nederlands kampioenschap Eventing

1. Tim Lips (Breda) – Lady Chin van ’t Moerven Z

2. Merel Blom (Aalten) – Crossborder Radar Love N.O.P.

3. Thierry van Reine (Herveld) – ACSI Harry Belafonte

4. Sanne de Jong (Aalsmeer) – Enjoy

Eindstand FEI Nations Cup Finale

1. Groot-Brittannië – 90,4 strafpunten

2. Verenigde Staten – 102,7 strafpunten

3. Duitsland – 127,7 strafpunten

6. Nederland – 201,8 strafpunten

Bron: Horses.nl/KNHS