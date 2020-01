Duitse zakenman Lars Windhorst nieuwe investeerder Global Champions Tour

De afgelopen zes jaar was MsCourt Global naast boegbeeld Jan Tops de investeerder van de Global Champions Tour, maar de aandelen van MsCourt Global zijn onlangs aangekocht door Tennor Holding B.V., het bedrijf van de Duitse zakenman Lars Windhorst. Windhorst haalde vorig jaar het nieuws door miljoenen te investeren in de Berlijnse voetbalclub Hertha BSC.

Het bedrijf van Windhorst kocht zich in 2019 met 125 miljoen euro voor 37,5% in bij Hertha BSC. Nu heeft hij een nieuwe investering gevonden. Samen met Tops wil Windhorst helpen met het voortbouwen op het succes van de GCT-serie. Ook Tops maakte duidelijk welk doel hij samen met Windhorst wil bereiken: ‘Uitbreiden naar nieuwe markten’.

Bron: Spring Reiter

