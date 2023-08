Eerste drie dagen van KNHS Hippiade 2023 leveren veel kampioenen op

Afgelopen woensdag zijn de KNHS Nederlandse Kampioenschappen outdoor van start gegaan. De Hippiade begon dit jaar op 15 augustus met het kampioenschap voor de mensport, waar maar liefst 24 kampioenen werden gehuldigd. De afgelopen twee dagen stonden in het teken van de dressuur en voltige.

Op de eerste dag van de Hippiade werden 24 kampioenen in de mensport gehuldigd. Op het programma stond onder meer de vaardigheid en de dressuur. In de vaardigheid kregen 11 menners het kampioenslint omgehangen en in de dressuur werden er 13 gouden medailles verdeeld.

Paul Versluis won goud in de vaardigheid klasse Enkelspan klasse Z/ZZ en Geert van Dijk won het enkelspan klasse ZZ. Bij de dressuur won Manoek Van Ewijk het goud in het ZZ bij de pony’s enkelspan. Mirjam Vinke won de titel bij de paarden in het ZZ. Klik hier voor een overzicht van alle kampioenen.

Zes kampioenen op eerste dressuurdag

Tijdens de tweede dag van de Hippiade hebben de deelnemers in de klasse B pony’s, B paarden, L1 paarden en L2 paarden hard gestreden voor de KNHS-kampioenstitels. Op Medal Plaza werden zes talentvolle kampioenen mogen huldigen.

Tooske Twint won met haar pony Super Dexter goud bij de dressuur pony’s klasse B cat. A/B, Nikky ten Hove met Bentley won bij de C ponys en Neeltje Twint won met Devill’s Kiss Naoni het kampioenschap dressuur pony’s klasse B cat. D/E. Bij de paarden ging het goud in de klasse B naar Annelot van Dongen met Oh’ look at me (v. Kaiser Weltino), in de klasse L1 naar Rianne de Jong-Gerritsen met Noblesse Oblige G (v. Bordeaux) en in de klasse L2 naar Jorien Janmaat met Nacho Sk (v. Governor) . Klik hier voor een overzicht van alle kampioenen.

17 kampioenen op tweede dressuurdag

Op de derde dag van de Hippiade 2023 werden er maar liefst 17 kampioentitels uitgedeeld. Op vrijdag hebben jonge dressuurtalenten in de klasse L1 t/m Z2 samen met hun pony gestreden voor het eremetaal. Ook de voltigeteams in de klasse B t/m Z hebben hun beste beentje voorgezet om met een overwinning naar huis te kunnen gaan.

Sophie van der Steen imponeerde al internationaal met His Royal Badness en wist vandaag het kampioenschap bij de dressuurpony’s klasse Z2 cat. D/E te winnen. Het zilver ging naar Isabella Karajkovic met First Hummer en Britt Kikkert-van der Linde won met Nur fuer Dich Texel het brons. Bij de voltige wisten TOP met Escobar, Meers Paardencentrum 1 met Irento L, Ravenruiters 1 met Gijs en Lichtenvoorde 1 met Geneve de titels te winnen. Klik hier voor een overzicht van alle kampioenen.

Alle uitslagen

Bron: KNHS