24 menkampioenen gehuldigd op Hippiade 2025

Met een aangepast programma vanwege de tropische temperaturen is vandaag de Hippiade Mennen op het Nationaal Hippisch Centrum verreden. Zowel binnen de vaardigheidsproeven als binnen de dressuurproeven waren er prachtige spannen in de baan. Tijdens deze Hippiade kwam mendistrict West zeer sterk voor de dag waardoor ze zichzelf districtskampioen mochten kronen. 23 individuele menners werden gehuldigd als KNHS Kampioen.
Vaardigheid mennen
Enkelspan paarden L
- Kim de Groot met Nareska, 0/0 – 86.81
- Jack Lamers met Suus 0/3, 87.17
- Chantal Hekkert – Ogink, 0/3, 94.61
Enkelspan paarden M
- Nico Dijk met Zafiro 0/5.2 – 95.40
- Oniek van Olst met Ciellas 2.335 – 152.67
- John Smeets met Danu 3.000 – 126.79
Enkelspan paarden Z/ZZ
- Gerard Schenk met Vito 0/0 – 72.59
- Liedewij Gelderblom met Abdullah-H 0/0 – 77.94
- Kim de Groot met Gareska 0/3 – 68.59
Tweespan paarden L/M/Z/ZZ
- Herman Simmelink met Jelle S. van Veld Olthof en Hilke S. van Olthof 0/0 – 109.60
- Wito Mink met Stal Hulkesteijn’s Capra en Stal Hulkesteijn’s Onyx 0/3 – 93.41
- Harry Streutker met Kadar en Isra 0/12 – 89.86
Enkelspan Pony’s ZZ
- Margiet Nijenhuis met Miss Julie Guardsman, 0/0 – 67.02
- Jorn van Olst met Woldberg’s Deejay 0/0 – 70.13
- Ranita Jansen met Tiesto 0/3 – 63.45
Enkelspan Pony’s Z
- Manon Boorsma met Duo Penotti, 0/0 – 64.15
- Judith Vermeer met Magnum Haakon, 0 / 1.29 – 84.85
- Jolanda Schimmel-Gaasbeek met Toppie 0/3 – 64.39
Enkelspan Pony’s M
- Ronald van Eijk met Neverland 0/0 – 60.71.
- Anouk van de Beek met Orchard-Jus 0/0 – 63.71
- Rian van Arkel met Wild woud’s Elroy 0/0 – 65.61
Enkelspan Pony’s L
- Martin van Eijk met Ocracyn’s Grevenrit 0/0 – 77.05
- Ger Verstegen met Calypso 0/0 – 77.77
- Melanie Dekker met Kastanjehof Crystal 0/0 – 81.28
Enkelspan sulky Pony’s L-M-Z-ZZ
- Angeline Steijvers met Dreamer 0/0 – 89.28
- Lobke Weijers met Kjani van Lisan 0/0 90.24
- Amke Pastoors met Dancer 0/0 91.90
Tweespan Pony’s M-Z-ZZ
- Kimberley Langezaal met Omega Casanova Lights the Sky en Blitz, 0/0, 72.73
- Hindriëtta Lamein met Kastanjehof Jip en Optimist, 0/0, 74.20
- Manon van Echten met Big Mac en Kami, 0/6, 71.65.
Dressuur mennen
Dressuur enkelspan paard B
- Gerbrich Elgersma met Klaske van de Egberdina Hoeve, 140.167
- Renske Zeldenrijk met Rosa, 139.0
- Marrit de Vries met Silke A.M, 134.917
Dressuur enkelspan paard L
- Marissa Schrauwen met Beau fan Stal Bellefleur, 138.667
- Pieter Versteege met Kalegro Db, 136.5
- Renske Zeldenrijk met Special, 133.333
Dressuur enkelspan paard M
- Annemart Ferwerda met Elske t.W, 136.417
- Kim de Groot met Nareska, 135.334
- Arie Dibbits met Mancari, 134.584
Dressuur enkelspan paard Z
- Nico Jr. Calis met Klaske van de Egberdina Hoeve, 136.667
- Arie Dibbits met Kensington, 135.167
- Inge Winter met Juriana, 130.417
Dressuur enkelspan paard ZZ
- Judith Olsman – Hans met Gentle, 141.167
- Marrit de Vries met Ieteke Jildau fan Sparjeburg, 137.0
- Pieter Versteege met Griffier, 132.834
Dressuur tweespannen paard B/L/M/Z/ZZ
- Ito Werkman met Marjet en Sofie N, 136.25
- Harry Streutker met Kadar en Isra, 130.5
- Mariëtte de Fouw met Jannes M 421 en Oedje van de Linde, 123.667.
Dressuur tweespannen Pony’s L/M/Z/ZZ
- Petra Hoeksema met Nassau en Diego, 136.412
- Lindsay Landman met Filia van de Langewiek en Joppe van de Langewiek, 133.584
- Freddy Avezaat, Blondje en Rosa Bella, 130.551
Dressuur tweespannen Pony’s B/L
- Mary Bakker – van Bijnen met Rianwyn Armani en Engelschman Suprise, 136.251
- Irma Teunissen met Silver en Carlos, 133.854
- Erna Paulides – Moorlag met Deutz Fahr en Lanz, 133.0
Dressuur enkelspan Pony’s B
- Evy van Oort met Nebo Glyn’s Biertje,136.001
- Angeline Zuidema – Raymakers met Wicked Braveheart, 134.5
- Ilse Steijvers met Dreamer, 132.751
Dressuur enkelspan Pony’s L
- Annika van den Berg met Jack Daniels Af Jäboruder, 133.834
- Jeanette Rijpkema met Oosterslags Zephyr, 133.834
- Wendy Boeckhout met Lord Victor, 133.084
Dressuur enkelspan Pony’s M
- Dick Bolt met Rozalie, 137,833
- Heleen Vegterlo met Riannetje, 133.417
- Danielle Weststrate met Scott, 133.167
Dressuur enkelspan Pony’s Z
- Betsie van der Ploeg met Eikhof Boyito,131.5
- Jolanda Schimmel – Gaasbeek met Toppie, 128.084
- Jacky Scheer met Lisa van Equi Center, 59.917
Dressuur enkelspan Pony’s ZZ
- Ellen Wijdenes met Wrentnall Red Fox, 138.834
- Manoek van Ewijk met Darlinca, 135.834
- Linda Voskamp met Twickels Jolie, 129.25
