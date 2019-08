Voltigekampioenen gehuldigd in Ermelo

De Hippiade 2019 begon vrijdag met de kampioenschappen voltige. Op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo kwamen vrijdag bijna zestig deelnemers, zeventien paarden en zestien longeurs in de klassen B voor teams en de Pas de Deux in de klassen L tot en met Z. Zaterdagmorgen streden de solisten om de titels en ’s middags werden de kampioenen in de teamrubrieken gehuldigd.

In de klasse B was een mooi deelnemersveld met tien teams. Kampioen werd Roy Rogers vier met het ervaren en bekende voltige paard Rubin Royal in handen van Cynthia Danvers.

Pas de deux klasse Z

Ook het winnende duo in de Z-Pas de Deux kwam in actie op topper Rubin Royal. Dat waren Aleksandra Mazinska en Heleen Brans.

Pas de deux klasse M

Bij de M Pas de Deux ging het kampioenslint naar Dagmar en Moira Dekker met Golden Wonder en aan de longe Maurits de Vries. Bij de Pas de Deux klasse L ging de titel naar Renske van Schaik en Roxanne Zuiderduin-Ruigrok.

Zaterdagmorgen ging de Hippiade voltige van start met de solisten. In totaal verschenen 38 solisten aan de start. Yara Zomer, Lisa Immink en Jinte Pierik werden gehuldigd als kampioenen in de klassen L, M en Z solo.

Solo klasse L

De solisten in de klasse L mochten aftrappen, deze klasse werd gewonnen door Yara Zomer van voltigevereniging Top. Yara verscheen aan de start op het paard Escobar met aan de longe Maureen Hekert.

Solo klasse M en Z

In de solo klasse M wist voltigeur Lisa Immink de gouden medaille te bemachtigen. Zij voltigeerde op het paard Pearl Jam met aan de longe Nicolette Davies. In de solo klasse Z ging het goud naar Jinte Pierik op het paard Charmeur met aan de longe Rian Pierik.

Klasse L Teams

Na de solo’s stonden ’s middags de teamrubrieken op het programma van de Hippiade voltige. De klasse L werd gewonnen door Roy Rogers team 2. Zij voltigeerden op het paard CSI onder leiding van longeur Josien Blaauwendraat.

Klasse M Teams

In de klasse M ging de gouden medaille naar team 1 van de Nieuwe heuvel op het paard Aberlina gelongeerd door Barbara van Essen. Volgens voltigeurs Ashley en Lisanne ging het vandaag verassend goed.

Klasse Z Teams

De middag werd afgesloten met de teams klasse Z. Team Wittegheit 2 werd kampioen op het paard Zidane B met aan de longe Ingrid Lammers.

Uitslagen voltige vrijdag 23 augustus

Uitslagen voltige zaterdag 24 augustus Solo’s

Uitslagen voltige zaterdag 24 augustus Teams

Bron: KNHS