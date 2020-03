Dutch Masters afgelast: ‘Dit soort dingen is niet te verzekeren’

In verband met de aanvullende corona-maatregelen – onder andere het verbod op bijeenkomsten van meer dan 100 personen – is Indoor Brabant per direct afgelast. Ruiters wordt geadviseerd om direct naar huis te gaan. "Ik ben in shock", zegt voorzitter Anky van Grunsven.

De financiële consequenties voor de organisatie zijn ‘substantieel’, volgens directeur Marcel Hunze. “Het gaat over heel veel geld. Dit soort dingen is moeilijk te verzekeren. Maar we hebben veel trouwe partners en gaan met z’n allen proberen om zo goed mogelijk een oplossing te bedenken.”

Flink stress

Bestuursvoorzitter Anky van Grunsven is in schock. “Iedereen heeft hier al dagenlang flink stress. Het was zoeken: wat is goed, wat is fout. Dit was ook niet iets waarop we een keer hebben kunnen oefenen, dat maakt het ook al niet gemakkelijk. Dan vind je een goede oplossing en gaat de wedstrijd zo beginnen, denk je. Dan loopt het in ieder geval. Wel heftig om dit zo te zien, zonder publiek. Dat voelt heel raar aan. Maar de accommodatie is fantastisch, dus ik was heel benieuwd hoe het zou gaan worden.”

“Maar er was geen houden aan, met al die corona-meldingen. En dan komt dat bericht binnen, dat we ermee moeten stoppen. Daar ging m’n hart wel even van op hol.”

Sfeer heel apart

Marcel Hunze: “De sfeer is hier de afgelopen dagen heel apart. Iedereen leeft met elkaar mee. Bij de organisatie van zo’n evenement zijn duizenden mensen betrokken. Die leven hier allemaal naartoe en dan is zo’n bericht een enorme teleurstelling.”

Steunbetuigingen

“Aan de andere kant: dat kleine groepje mensen dat hier nu nog in de hal is had wel zoiets van: we gaan er ondanks alle problemen het beste van maken. En we hebben heel veel steunbetuigingen gekregen, ook van het publiek. Mensen die een kaartje hadden gekocht en zeggen dat ze het voor ons zo vervelend vinden en dat ze er volgend jaar zeker weer bij zullen zijn. En ook van sponsoren hebben we deze geluiden te horen gekregen.”

Wet van Murphy

The Dutch Masters viel qua datum precies in de verkeerde prijzen, met eerst de onduidelijkheid over de manier waarop het evenement zou kunnen doorgaan en dan de finale afgelasting, enkele uren voor het begin van de eerste proef. “Dit was wel de Wet van Murphy”, zegt Marcel Hunze. “Dit konden we er nog wel bij hebben.”

