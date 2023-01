Afscheidsceremonie Carambole op Jumping Amsterdam

De keurhengst Carambole (Cassini I x Concerto II) gaat met pensioen. Op Jumping Amsterdam wordt er voor de hengst van Gerard Korbeld, die met Willem Greve zoveel successen behaalde in de internationale springsport, een afscheidsceremonie gehouden op zaterdagavond 21.05 uur, vlak voor de start van de Grote Prijs van Amsterdam.

Carambole, gefokt door de bekende Holsteiner-fokker Jens Ritters, werd in 2006 voorgesteld op de Holsteiner-keuring. De toen 1,64m metende hengst ging dwars door het lijntje en keek nergens naar. Hij werd dan ook niet goedgekeurd. In de aansluitende veiling werd hij voor 24.000 euro aangeschaft door een vriend van de in Elsmhorn woonachtige Tjeert Rijkens. Die vriend had z’n stallen vol, dus kwam Carambole bij Rijkens op stal. Hij wilde er zo snel mogelijk weer vanaf. Carambole werd gekocht door Canadezen, maar bleef na de verkoop staan om in Duitsland de verrichtingstest te lopen. Hij slaagde daar met een tien voor het vrijspringen en een springindex van 199,39. Rijkens hoorde niks meer van de Canadezen, dus kocht de hengst weer terug.

Succesvolle combinatie

Daarna kwamen Gerardus Post en Jan Greve in beeld. Zij haalden Carambole naar Nederland. Gerard Korbeld kocht de hengst vervolgens helemaal om hem voor de Nederlandse sport en Willem Greve te behouden. Samen wonnen ze op spectaculaire wijze de Grote Prijs van Amsterdam, maar wonnen ook de Grand Prix’ in Knokke, Drachten, Hardelot en Wierden. Daarnaast waren Greve en Carambole succesvol in verschillende Nations Cup-wedstrijden. Ook maakten ze deel uit van het Nederlands team dat de Nations Cup-finale won.

