Charlotte Fry: ‘Everdale wordt steeds beter’

Charlotte Fry won eerder vandaag de Wereldbeker Grand Prix op Jumping Amsterdam. Met Everdale (Lord Leatherdale x Negro) zette ze een score van 77,761% neer en scoorde bijna een procent hoger dan Isabell Werth en DSP Quantaz. De Britse stalamazone van Gertjan en Anne van Olst was zelf erg blij met haar proef, maar had niet verwacht te winnen.

“Everdale was vandaag geweldig. Hij voelde super. Hij wordt steeds beter. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen, want Isabell had met Quantaz een heel goede proef. Maar Everdale is in vorm en gaat steeds beter”, vertelt Fry.

Geen Wereldbekerfinale

Hoewel de kür nog verreden moet worden, lijkt het erop dat Fry naar de Wereldbekerfinale in Riyadh zou kunnen gaan, maar de trip naar Saudi-Arabië staat niet op de planning. ”Dat is erg ver weg en ons belangrijkste doel voor dit jaar zijn de Olympische Spelen in Parijs. Ik vind het super leuk om wereldbekerkwalificaties met Everdale te rijden en hem deze winter in de spotlights te zetten. Het is ver weg en kost veel tijd. Ik hoop dat ik ook de wereldbekerkwalificatie in Den Bosch mag rijden. Dat is een thuiswedstrijd voor mij.”

Kür

Fry hoopt haar prestatie vandaag graag herhalen in de kür. “Daar ga ik natuurlijk wel voor. We hebben een hele coole kür. We gaan ervan genieten.” Ze vertelt dat ze graag op Jumping Amsterdam rijdt. “Maar alle ruiters kijken uit naar dit evenement Het is goed georganiseerd voor de ruiters en paarden. En de sfeer is geweldig.”

Lees hier het verslag van de Grand Prix (Horses Premium)

Bron: Jumping Amsterdam