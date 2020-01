Snelle Gaudiano pakt Heineken-prijs

De altijd vlotte Emanuele Gaudiano uit Italië heeft de tweefasenrubriek over 1m45 op naam geschreven. Met Kingston van het Eikenhof (v. Epleaser van't Heike) kwam hij foutloos aan de finish. Tweede werd de ook niet als traag bekendstaande Julien Epaillard met Toupie de la Roque (v. Kannan).

De derde plaats ging naar de Britse Holly Smith, die met KWPN’er Denver (v. Memphis) aan de start verscheen). Beste Nederlander was Gerco Schröder met Glock’s Zaranza (v. Karandasj) op de vierde plek. Jos Verlooy was vijfde met Jacobien Dwerse Hagen (v. Querlybet Hero).

‘Goed begin’

Winnaar Gaudiano zei na afloop: ”Mijn paard sprong erg goed in deze tweefasenrubriek. We hadden niet zo veel opties om kort te wenden. Een goed begin op Jumping Amsterdam is hopelijk een voorteken voor de komende dagen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Jumping Amsterdam