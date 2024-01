Willem Greve beste ruiter Jumping Amsterdam

Willem Greve werd zondagmiddag gehuldigd als beste ruiter van Jumping Amsterdam na tweede plaatsen in de FEI Longines Wereldbekerkwalificatiewedstrijd, in de Grote Prijs op zaterdagavond en een overwinning op zondagmiddag. Jur Vrieling eindigde op een zeer goede derde plaats in de wereldbekerwedstrijd, waarin ook Marc Houtzager zich plaatste voor de barrage.

De Ier Daniel Coyle, pupil van Jeroen Dubbeldam, won – net als vorige week in Leipzig – de FEI Longines Wereldbekerwedstrijd van Jumping Amsterdam.

Greve tweede in wereldbeker

Jumping Amsterdam was al hét concours van Willem Greve en toen moest de FEI Longines wereldbekerkwalificatiewedstrijd nog beginnen. Met de tweede plaats in de door de Fransman Julien Epaillard gewonnen Grote Prijs van Amsterdam op zaterdagavond vestigde Willem Greve de aandacht op zich met zijn fantastische pas negenjarige oude merrie Pretty Woman van ’t Paradijs. Op zondagmiddag won Greve de 1.50m rubriek met zijn tophengst Grandorado TN N.O.P., die sinds kort weer terug is in de sport na een lange herstelperiode na een blessure. De combinatie is één van de kandidaten op de longlist voor de Spelen komende zomer in Parijs. Maar dat is Greve ook met zijn andere topper Highway TN N.O.P. waarmee hij na een geweldig gereden barrage op weg leek naar de overwinning in de wereldbekerwedstrijd in de Rai. Maar daar stak de eveneens in bloedvorm verkerende Ier Daniel Coyle, pupil van Jeroen Dubbeldam, een stokje voor. Met Legacy was de Ier bijna drie seconden (35.45 tegen 38.33) sneller dan Greve, die even later wel tot meest succesvolle ruiter van Jumping Amsterdam werd gehuldigd.

Super concours

“Daniel’s wending naar de combinatie was vloeiender dan die van mij”, analyseert Greve zijn tweede tijd. “Hij nam meer risico’s en maakte twee galopsprongen minder. Mijn paard Highway gaf vandaag weer alles, zoals hij altijd doet. Ik ben tweede, maar het publiek gaf me het gevoel en de waardering dat ik won. Het was geweldige sport. Voor mij was Jumping Amsterdam een super concours.” Jur Vrieling, die zijn toppaarden Fiumicino van de Kalevallei en Long John Silver eind vorig jaar na verkoop uit zijn stallen zag verdwijnen, vond in Amsterdam alweer aansluiting bij de wereldtop met zijn schimmel Griffin van de Heffinck. De Groninger reed als eerste de barrage (met zeven combinaties) en deed dat foutloos en bijzonder kort wendend in een tijd van 40.40 seconden. Daarmee werd Vrieling derde achter Greve.

Kim Emmen leading lady

Marc Houtzager behaalde in het verleden al vele topresultaten tijdens Jumping Amsterdam en deed dat

met de zesde plaats in de wereldbekerwedstrijd wederom. Het was een goed concours voor de Nederlandse combinaties in de Rai. Amazone Kim Emmen was de Leading Lady Rider van het topevenement waar het uitzinnige publiek de ruiters en paarden een boost gaf tot uitzonderlijke prestaties en op de tonen van ‘Geef mij maar Amsterdam’ keer op keer de wereldtop in de Rai beloonde met staande ovaties.

Bron: KNHS / Horses.nl