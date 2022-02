KNHS Indoorkampioenschappen 2022 in maart van start

De KNHS Indoorkampioenschappen 2022 gaan het eerste weekend van maart van start. Dit wordt het eerste van vier weekenden waarin de beste combinaties uit alle KNHS regio’s van Nederland op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo om de kampioenstitels strijden.

In het weekend van 4, 5 en 6 maart komen pony en paarden in de discipline dressuur aan de start in klassen van L2 tot en met ZZ-Licht. Op 18 en 19 maart is het de beurt aan de springpony’s en een week later komen de springpaarden in actie. Het weekend van 1 en 2 april sluit de rij kampioenschappen met dressuur voor pony’s en paarden in rubrieken voor de klassen B tot en met M2. Het weekend van 11 tot en met 13 maart wordt er in verband met de Dutch Masters/Indoor Brabant geen KNHS kampioenschap georganiseerd.

Bron: Horses.nl/Persbericht