In Beeld: De mooiste dressuurmerries van Nederland

Elf merries werden dit jaar uitgenodigd voor de kampioensring op de Nationale Merriekeuring voor dressuurmerries. Juryvoorzitter Toine Hoefs benadrukte dat de jury speciaal had gelet op maat en formaat. Dat was ook te zien aan de kopgroep, bijna allemaal langgelijnde en grote dressuurmodellen. Jacquelien van Tartwijk was in Ermelo en zette de 11 mooiste merries van 2019 op de foto.

In de kopgroep viel ook op dat veel merries goed stapten en dat de jury het belang daarvan benadrukt had. Slim, aangezien de stap in de Pavo Cup en op de WK voor jonge dressuurpaarden vaak de bottleneck was bij de Nederlandse dressuurpaarden. En ook uitzonderlijk: op één na (een Florencio), waren dit allemaal dochters waren van jonge hengsten uit de G-jaargang. “Daar zijn we als jury blij mee, dat zulke jonge hengsten hier de beste merries van de jaargang hebben”, aldus Hoefs. Glock’s Toto jr (Totilas x Desperados) maakte een goede indruk met zijn tweede jaargang merries, maar liefst vier Toto’s vonden hun weg naar de kopgroep.

