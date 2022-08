Zwarte Dream Boy-merrie Ostara ST-J verslaat drie vosmerries op NMK

Drie vossen en een zwarte bleven vandaag het langste rondstappen in de koninginnenrubriek, het kampioenschap voor driejarige dressuurmerries. De zwarte, die ook duidelijk publieksfavoriet was, ging de vossen voorbij: Ostara ST-J (Dream Boy x Totilas) van familie Jansen uit Joppe is de NMK-dressuurkampioene 2022.

“Een heel mooi gemaakte merrie met een sterk fundament en een mooie voorkant, een zeer goede stap, heel veel lossigheid in beweging en een sterk achterbeengebruik”, aldus juryvoorzitter Toine Hoefs over de zwarte merrie van fokkers Welmoed Jansen uit Den Haag en Grietje en Hans Jansen uit Joppe. De zwarte

Drie vossen en drie merries uit Gelderland

Toine Hoefs vroeg vier merries om in de kampioensring om nog een keer over te draven. Naast de zwarte Dream Boy waren dat drie vossen. De kampioene van Gelderland, de door J.P Eschauzier & E. Schreutelkamp uit Epe gefokte Once for All Swing (All At Once x Krack C) van Kiki Pols, kwam op de tweede plaats terecht. “Een opwaarts gebouwde merrie die ook altijd bergopwaarts beweegt in beweging.”

De nummer 2 van Gelderland, O. Cynola M (Jerveaux x Flemmingh, fokker: J. Mol, Diepenheim) van de Australische dressuurruiter Bennett Conn, kwam op de derde plaats terecht. “Een merrie die goed stapt, naar boven beweegt, maar nog een fractie rijker zou kunnen zijn in het model.”

Op de vierde plaats kwam de kampioene van Noord-Holland terecht: Olivia Marein E (Blue Hors Zackerey x Charmeur, fokker: G.C. van Eck) van Droomhoeve BV uit Lutjebroek. “Een zeer fraaie merrie, die een ietwat lang achterbeen heeft. Dat zagen we ook een beetje terug in beweging, vandaar dat het de vierde plaats is geworden.”

Op de vijfde plaats werd de nummer 3 van Gelderland geplaatst: Olivia Karla (Franklin x Vivaldi, fokker G.B.M. Loeters) van Melissa Castein.

Het was een goede kopgroep. “We hebben een stel hele mooie merries gezien. In de kopgroep hebben we stuk voor stuk langgelijnde merries geplaatst met correct fundament en een goede manier van bewegen”, aldus Hoefs