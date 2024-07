ALLES OVER DE OLYMPISCHE SPELEN 2024

Horses.nl zorgt er voor dat je geen enkel moment mist van de paardensport op de Olympische Spelen in Parijs. Dirk Willem Rosie en fotograaf Arnd Bronkhorst zorgen er vanuit Parijs met hun woorden en beelden voor dat je het gevoel krijgt erbij te zijn. En Horses biedt nog veel meer.

Natuurlijk hebben we ook voor deze Olympische Spelen een aparte landingspagina gecreëerd. Naast alle handige links (programma, tv-schema, Parijs-blogs, fotoseries) vindt u hier ook (opgesplitst per discipline) al het nieuws dat wij brengen vanuit en over Parijs.

U bereikt onze Olympische landingspagina ook via www.horses.nl/olympische-spelen

Paardensport op de Olympische Spelen