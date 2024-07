De Britse media over het Charlotte Dujardin-schandaal

Met de ogen van alle sportjournalisten gericht op Parijs (en de Spelen die nog moeten beginnen) en met de status van Charlotte Dujardin in Groot-Brittannië (een sporticoon zoals Anky van Grunsven in Nederland) kreeg het nieuws omtrent de amazone enorme proporties in Engeland. Om de proporties duidelijk te maken heeft Horses een aantal nieuwsitems en een hele sportpodcast van Sky News over het voorval verzameld.