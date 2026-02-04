FEI-voorzitter Ingmar De Vos verkozen als lid van Uitvoerend Bestuur IOC

De Belg Ingmar De Vos, die sinds 2014 voorzitter is van de FEI en sinds 2025 voorzitter van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), is in zijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van deze Internationale Federaties verkozen tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De verkiezing vond vandaag plaats bij de 145e IOC-sessie in Milaan, in de aanloop naar de Olympische Winterspelen Milaan-Cortina 2026. Ingmar De Vos, die sinds 2017 lid is van het IOC, werd door zijn collega's bij geheime stemming verkozen voor een termijn van vier jaar. Hij treedt in functie na afloop van de 145ste IOC-sessie op 22 februari 2026.

Ellen Liem Door

Het Uitvoerend Bestuur van het IOC is het hoogste bestuursorgaan en staat in voor het toezicht op het management van de organisatie en voor de uitvoering van de beslissingen die door de IOC-zitting worden genomen. Het werd opgericht in 1921 en bestaat uit de voorzitter van het IOC, vier ondervoorzitters en tien leden die door de IOC-sessie worden verkozen.

Zeer vereerd

“De verkiezing tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het IOC betekent veel voor mij”, aldus de nieuwgekozen Ingmar De Vos. “Ik ben zeer vereerd door de uitslag en wil mijn oprechte dank betuigen aan mijn collega’s IOC-leden, met wie ik nu bijna tien jaar lang het voorrecht heb gehad samen te werken. Deze nieuwe rol brengt ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid met zich mee en dit in een tijd waarin het IOC en de Olympische Beweging onder het motto ‘Fit for the Future’ een grondige hervorming ondergaat onder het voorzitterschap van Kirsty Coventry.”

Populariteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid

“Tijdens mijn mandaat zal ik ernaar streven bij te dragen aan het verdere succes van de Olympische Spelen, het IOC en de Olympische Familie. Als voorzitter van ASOIF zal ik hierbij speciale aandacht besteden aan de rol van de Internationale Federaties binnen de Olympische Beweging. Samen moeten we de populariteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid van de Olympische Spelen op de lange termijn blijven versterken.”

Internationale paardensector

Ook de internationale paardensector is verheugd met de aanstelling van Ingmar De Vos. “De verkiezing van Ingmar De Vos tot lid van het Uitvoerend Bestuur van het IOC is een belangrijk moment voor de paardensport,” zegt Quentin Simonet, voorzitter van de European Equestrian Federation. “Zijn toetreding tot het hoogste niveau van het Olympisch bestuur onderstreept zijn grote betrokkenheid en grondige kennis van de Olympische Beweging. Tegelijk bevestigt het de sterke positie van de paardensport binnen een olympisch landschap dat voortdurend in beweging is.”

“Met zijn aanwezigheid behoudt de paardensport een duidelijke, goed onderbouwde en geloofwaardige stem. De European Equestrian Federation feliciteert Ingmar De Vos van harte met deze mijlpaal en kijkt met vertrouwen uit naar zijn verdere inzet. Vanuit zijn brede verantwoordelijkheid kan hij een wezenlijke rol spelen, onder meer door jongeren te inspireren, mee richting te geven aan een toekomstgerichte Olympische Spelen en de duurzame, strategische plaats van de paardensport binnen de Olympische Beweging te versterken.”

Ambities

Voor zijn rol binnen het Uitvoerend Bestuur van het Internationaal Olympisch Comité heeft Ingmar De Vos duidelijke ambities. “Tijdens mijn mandaat zal ik ernaar streven bij te dragen aan de hervormingen van het Olympisch Programma die het succes van toekomstige edities van de Olympische Spelen moeten verzekeren. Als voorzitter van ASOIF heb ik de opdracht om de stem van de Internationale Federaties binnen het IOC en de Olympische Beweging te laten horen. Samen moeten we de populariteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid van de Olympische Spelen op de lange termijn blijven versterken.”

Bron: Persbericht FEI