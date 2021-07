Janneke Boonzaaijer: ‘Ik vond het echt heel cool’

De eerste dressuurdag voor de eventingruiters zit erop in Tokio. Janneke Boonzaaijer reed voor TeamNL naar een score van 33.0 strafpunten. Met morgen nog 21 dressuurproeven te gaan, staat Boonzaaijer op een voorlopige 21e plaats in het tussenklassement.

KNHS Talententeamlid Janneke reed met haar 14-jarige schimmelruin ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel) een nette en vooral constante proef. Alleen op de stap-onderdelen scoorde ze een paar zessen, de overige onderdelen werden door de drie juryleden gewaardeerd met 6.5 en 7.

‘Volgens mij hebben we geen fouten gemaakt’

“Het was geweldig, ik vond het echt heel cool”, sprak de amazone direct na afloop van haar dressuurproef. “Toen ik om de ring reed had hij wel een beetje spanning en vond hij in een keer het bord eng. Ik dacht ‘ik moet nu uitademen en rustig blijven’. Toen kon ik gelukkig nog een rondje rondrijden en ging precies goed de baan in. In de proef lette hij goed op en deed precies wat ik vroeg. Volgens mij hebben we geen fouten gemaakt.”

Janneke Boonzaaijer kwam dan ook met een brede glimlach de piste uit stappen. Ze is tevreden over haar score van 33.0: “Natuurlijk wil je allemaal nog beter, maar op dit niveau ben ik er superblij mee.”

Champ de Tailleur kan goed met warmte omgaan

Boonzaaijers paard ACSI Champ de Tailleur kan goed met de warmte omgaan. “Hij kan goed zweten, dat helpt. Mijn paard voelde in de proef goed aan, en wordt op dit moment lekker gekoeld. De eerste dagen dronk hij niet genoeg omdat er hier toch een ander smaakje aan het water zit. Hij krijgt nu water uit flessen die we hebben gekocht, zodat hij echt voldoende drinkt, en dat gaat nu goed. Hij drinkt nu 40 tot 45 liter water per dag uit flessen!”

Extra support

De amazone kreeg in aanloop naar de proef van vandaag nog wat extra support. “In de quarantaine kreeg ik al wat ondersteuning van Tineke Bartels, en hier heeft haar dochter Imke me geholpen. Ik moest nog wat werken aan een stillere aanleuning, en zij konden me precies goed daarbij helpen, dat was heel erg fijn. Vandaag kon mijn moeder me bijstaan, dat ging ook supergoed.”

Boonzaaijer gaat voor de nul in cross

Na de resterende dressuurproeven van morgen, waarin ook Merel Blom voor TeamNL aan de start komt, verhuizen de paarden naar Sea Forest waar de cross is. Janneke is blij met deze extra dag. “Het is fijn dat we een extra dag hebben, dan kan ik rustig inpakken en in de ochtend nog even wat rijden. Ook heb ik dan alle tijd om de cross nog een keer te lopen, dan kan ik me daar helemaal op focussen. Het is een mooie cross met technische uitdagingen erin. De hindernissen komen snel achter elkaar, in de eerste minuut heb je al zes sprongen gehad. Ik ben van plan lekker voorwaarts te beginnen om in het ritme te komen, maar wel mijn kop erbij houden want ik wil voor de nul gaan. Nul is wel mijn eerste doel, tijd het tweede. Ik heb er erg veel zin in.”

