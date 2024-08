Nederland sluit Olympische Spelen af met medaillerecord

Nederland sluit de Olympische Spelen in Parijs af met 15 gouden medailles, een record. In de medaillespiegel is ons land als zesde geëindigd. De Olympische Spelen worden zondagavond vanaf 21:00 afgesloten met de sluitingsceremonie, die live te volgen is via de NOS en HBO Max.

De Nederlandse sporters wonnen naast de 15 olympische titels 7 keer zilver en 12 keer brons. Daarmee is de vooraf gestelde top tien ambitie van het NOC*NSF ruimschoots gehaald.

In de paardensport behaalde Nederland één bronzen medaille, naast drie keer een vierde plaats. Duitsland was veruit het beste land in het hippisch klassement (4x goud en 1x zilver). De Duitse paardensporters haalden voor hun land de meeste medailles binnen van alle sporten.

Vanaf 20:55 is de slotceremonie te zien op NPO1.

Bron: Horses.nl / NOS