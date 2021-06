Nog een potentieel Duits teampaard uitgeschakeld voor Tokio

Nadat eerder dit seizoen Franziskus (Fidertanz I x Alabaster) van Ingrid Klimke geblesseerd raakte, is nu een tweede dressuurpaard dat voor Duitsland zicht had op deelname aan de Olympische Spelen uitgevallen. Het gaat om Escolar (Estobar x Fürst Piccolo) van Hubertus Schmidt. De veelgevraagde dekhengst heeft een blessure opgelopen.

Door zijn blessure kan Escolar niet deelnemen aan het tweede Duitse observatiemoment dat van 24 tot en met 27 juni in Kronberg wordt verreden. Daarmee is de combinatie geen kandidaat meer voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Horses.nl/FN