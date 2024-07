Dinja van Liere goed van start in Grand Prix

Vandaag staat het eerste onderdeel van de dressuur op het programma in Versailles. Dinja van Liere beet vandaag het spits af voor TeamNL met haar hengst Hermès N.O.P. (v. Easy Game) tijdens de eerste dag van de Grand Prix die telt als kwalificatie voor zowel de team- als individuele finale. Morgen verschijnen Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache) en Hans Peter Minderhoud met Glock's Toto Jr (v. Totilas) in de baan.

Van Lier behaalde een mooie scoorde van 77,764%. Hiermee staat ze op de tweede plaats in haar groep en is ze verzekerd van een startplaats tijdens Grand Prix kür op muziek (individuele finale) op zondag 4 augustus.

Echt zenuwachtig

Van Liere over haar debuut op de Olympische Spelen: “Ik was echt zenuwachtig van te voren, maar Hermes gaf gelijk een safe gevoel. Nu zijn we Olympiërs en dat geeft een heel fijn gevoel! Mijn doel was om ooit op de Olympische Spelen te rijden en dat is vandaag gelukt. Er zit nog wel wat rek naar boven, maar voor de eerste proef ben ik super tevreden.”

Format dressuur onderdelen

In de discipline dressuur bestaat een landenteam uit drie combinaties. In totaal beginnen 60 combinaties aan hun olympische droom in de Grand Prix. De Grand Prix is de kwalificatiewedstrijd voor zowel de individuele competitie (FEI Grand Prix Kür) als de teamcompetitie (FEI Grand Prix Special) en wordt in zes groepen (op basis van FEI-ranglijst) verreden, verdeeld over twee dagen. De twee beste ruiters per groep aangevuld met de volgende zes hoogst scorende ruiters kwalificeren zich voor de kür op muziek.

Beste tien teams naar de Special

Na afloop van de Grand Prix op woensdag 31 juli wordt een teamkwalificatieklassement opgesteld door de drie resultaten per team bij elkaar op te tellen. De beste tien teams plaatsen zich voor de Grand Prix Special op zaterdag 3 augustus, waarin de teammedailles worden verdeeld.

Geen schrapresultaat

Alleen de resultaten behaald in de Grand Prix Special tellen mee voor de teammedailles. De eindscore voor elk team wordt berekend door de uiteindelijke totaalpercentages in de Grand Prix Special van elk teamlid bij elkaar op te tellen, er is geen schrapresultaat.

Schone lei

De achttien combinaties die geselecteerd zijn voor de strijd om de individuele medailles starten met een schone lei in de Grand Prix kür op muziek op zondag 4 augustus. Het goud gaat naar de combinatie die het hoogste percentage behaalt in de kür op muziek.

Live verslag op Horses.nl.

Overzichtspagina.

Bron: KNHS