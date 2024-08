Sophie Wells niet met ervaren paard, maar met ‘rijzende ster’ naar ‘Parijs’

Het paard waarmee Sophie Wells in Tokio paralympisch teamgoud won, Don Cara M, kan niet deelnemen aan de Paralympische Spelen vanwege een blessure. De Britse topamazone, één van de succesvolste para-amazones ter wereld, zal in plaats daarvan rijzende ster Egebjerggards Samoa rijden in de paleistuin van Versailles.

Sophie en Don Cara M hielpen Groot-Brittannië aan teamgoud op de Paralympics in Tokio, waar ze ook individueel brons wonnen. Gisteren werd bekend dat de 15-jarige ruin niet zal deelnemen in Versailles vanwege “een klein veterinair probleem”.

Debuut op EK

Hij wordt in het Britse team vervangen door Sophie’s reservepaard Egebjerggards Samoa, een achtjarige dochter van Blue Hors St Schufro. Bij haar debuut op de Europese kampioenschappen won deze Deense merrie op zevenjarige leeftijd al brons in de kür en voor het team. Dit jaar vestigde Samoa een nieuwe persoonlijke record van 82,467% in de kür in Wellington in juni.

Vierde Paralympische Spelen

‘Parijs’ wordt Sophie Wells’ vierde Paralympische Spelen. Deze vinden plaats van 3 tot 7 september.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl