Terugkijktip: Maikel van der Vleuten bij Studio Parijs

Gisterenavond was Maikel van der Vleuten te gast bij Studio Parijs op NPO1, nadat hij gisteren de individuele bronzen medaille won. ''Ik ben enorm trots. Drie jaar geleden in Tokyo won ik ook brons en nu trekken we dezelfde lijn door.''

”De eerste omloop was de zwaarste die ik ooit gereden heb in mijn carrière. Het was van extreem hoog niveau. Ik merkte dat de klik er was en dat hem dit niveau zo makkelijk af ging. Dit gaf een bijzonder goed gevoel. Ik vond het fijn dat ik wist dat ik sowieso een medaille had.”

Groot feest

”In het Team NL huis waar ik ook gehuldigd werd was het een groot feest. Er waren veel enthousiaste mensen. Ik was hier nog niet geweest.”

‘Beloning voor het hele team’

”Niet alleen ik en mijn paard hebben deze medaille gehaald. Er zijn zoveel mensen bij betrokken om ervoor te zorgen dat mijn paard hier goed van start kan gaan. Ze zijn hier dag en nacht mee bezig. Het is een beloning voor het hele team rondom mij. Dat geeft een geweldig gevoel.”

Bekijk hier de uitzending met Maikel vanaf 14.35 minuten

Bron: Horses.nl