Toch startplaats voor Waldman in team, maar paard niet fit

The saga continues: Dani Waldman haalde het nieuws eerder deze week door een opmerkelijke social media-post over haar teleurstelling dat ze (als reserveruiter) niet in de individuele kwalificatie mocht rijden. Vandaag meldt Waldman dat ze door chef d'equipe Hans Horn en teamtrainer Jeroen Dubbeldam werd geselecteerd voor de teamwedstrijd, maar dat haar paard Queensland E (v. Quickfire de Ferann) niet fit is.

“Gisteren bij de ochtendtraining dacht ik al dat ‘E’ niet helemaal fit was. De teamveterinair heeft hem onderzocht en stelde vast dat hij inderdaad niet fit is om morgen mee te doen. In overleg met het hele team is hij nu teruggetrokken.”