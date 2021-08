Tokio-blog 8: Schande!! En nog eens: schande!!

Gisteren was een inktzwarte dag. Kort nadat de springsport zich met een schitterende strijd om de individuele medailles van zijn allerbeste kant had laten zien, gingen er nu dra-ma-tische beelden van neerstortende paarden de wereld over. Verantwoordelijk hiervoor: de FEI en de Ierse springruiter Shane Sweetnam. Maar daarvoor is de FEI ook weer verantwoordelijk.

Het is een giftig mengsel, de vlaggenpolitiek (zoveel mogelijk landen moeten kunnen deelnemen) en het nieuwe Olympische format. Er is geen geleidelijke opbouw van de parcoursen richting het echte Olympische niveau. De mindere goden krijgen volop de kans om te demonstreren dat een overmaat aan geld en ambitie een gebrek aan horsemanship nu eenmaal niet kan compenseren.

Een matzwarte Ferrari en een heel goed paard

Ergste voorbeeld: Teddy Vlock. Een jonge Amerikaan, die net als zijn landgenoten Ashlee Bond en Dani Waldman uitkomt voor Israël. Via zijn moeder Karen Pritzker is Teddy erfgenaam van 5,3 miljard dollar (bron: Forbes), door zijn familie vergaard met onder meer de Hyatt-hotels en aandelen in Apple. Deze jongen kocht zich behalve een matzwarte Ferrari ook een heel, heel goed paard. Dat kansloos was in een lange afstand naar een oxer. Teddy Vlock had in dit parcours van Santi Varela helemaal niks te zoeken en zorgde voor verschrikkelijke beelden die de toekomst van de springsport in de waagschaal stellen.

Denis Lynch en Coulisa

Daar deed Shane Sweetnam nog een schepje bovenop. Waarom zit er elke keer als ik een geprepareerd paard zie een Ier in het zadel? Weet u het nog, Denis Lynch en die geweldige merrie Coulisa? We zaten er in Rotterdam bij en keken ernaar. De jury helaas ook. Greep niet in. Terwijl iedereen kon zien dat Coulisa heel terughoudend was. Maar ze móest verder van Lynch. Tot ze aan het eind van het parcours in een triple bar stortte en zo ernstig geblesseerd raakte dat ze geëuthanaseerd moest worden.

Hulpeloos

Nu was het Sweetnam die Alejandro zodanig had voorbereid dat de arme ziel van gekkigheid niet meer wist hoe hoog hij de lucht in moest vliegen. Krabbelend met zijn benen communiceerde hij zijn hulpeloosheid. We zaten erbij en keken ernaar, helaas niet alleen dat handjevol in de Tokiose bubbel. Maar ook honderdduizenden voor het beeldscherm. Niemand greep in, zodat onafwendbaar Alejandro halverwege het parcours ter aarde stortte.

Uitbellen die klootzak!

Nee, dit drama werd niet veroorzaakt door het nieuwe format met drie ruiters waarvan alle resultaten tellen. Ongetwijfeld zal Sweetnam dat roepen. Dat hij wel door móest gaan omdat hij streed voor zijn land en dat soort geklets. Dit drama werd veroorzaakt door: Shane Sweetnam! Het welzijn van paarden is een absolute plicht. Of er nou een Olympische medaille of een miljoen dollar op het spel staat, uitbellen die klootzak!

Vrome praatjes

Met haar vrome praatjes over paardenwelzijn is de FEI nog mijlenver verwijderd van een vorm van springsport die in de 21-ste eeuw maatschappelijk verantwoord en duurzaam is. In plaats van gehoor te geven aan oproepen om paarden tegen foute ruiters te beschermen, stuurde de FEI mierzoete Two Hearts-filmpjes de wereld rond.

Rijkeluishobby

Als de FEI niet heel rap wat gaat doen met onderstaand lijstje, is de springsport gedoemd om te marginaliseren tot een rijkeluishobby waar het grote publiek geen enkel respect voor kan opbrengen.

To do:

Onmiddellijk dit idiote Olympische format afschaffen Hogere kwalificatie-eisen voor deelname aan internationale kampioenschappen Bloedregel harmoniseren naar het dressuurreglement (elk spatje bloed leidt tot uitsluiting) Bevoegdheden van de jury uitbreiden. Juryleden verplichten om paarden in bescherming te nemen als de ruiter dat zelf niet doet Gele en rode kaarten uitdelen (met bijbehorende schorsing) aan ruiters die een gevaar vormen voor hun paarden

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur