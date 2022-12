Santiago Varela en Gregory Bodo parcoursontwerpers in Parijs 2024

Santiago Varela Ullastres en Gregory Bodo zijn aangewezen als co-parcoursontwerpers voor de spring- en eventingwedstrijden tijdens de Olympische Spelen van Parijs 2024. De beslissing werd door het FEI-bestuur genomen tijdens de laatste teleconferentie voor 2022 op 6 december. De Spanjaard en de Fransman is een goed ingespeeld duo, ze bouwden voor het eerst samen op de WEG in Caen 2014.

Santiago Varela, 54 jaar, is een 4* Technisch afgevaardigde en parcoursbouwer in de springsport en is een van de meest gerespecteerde officials in de sport. In 1993 promoveerde Varela tot internationaal parcoursontwerper. In 2011 ontwierp hij het Europese kampioenschap springen in Madrid en in juli 2013 behaalde hij de FEI Level 4 Course Designer status.

Olympische Spelen Tokio

Varela is misschien wel het meest bekend om zijn werk als parcoursontwerper voor het springen en de springproef van Eventing op de Olympische Spelen in Tokio, waar zijn ontwerpen werden geprezen om hun levendige kleuren, creativiteit, gevoeligheid voor de Japanse cultuur.

Bodo onder andere assistent op EK Rotterdam

De 44-jarige Fransman Gregory Bodo bouwt al meer dan 20 jaar internationale springparcoursen. Hij was assistent-parcoursbouwer op de FEI World Equestrian Games™ 2014 in Normandië, waar hij voor het eerst samenwerkte met Santiago Varela. Bodo was assistent parcours ontwerper op het EK in Rotterdam, het EK in Riesenbeck alsook de Olympische Spelen in Tokio waar hij opnieuw samenwerkte met Varela.

‘Ze stellen altijd het paard centraal’

“Zoals altijd het geval is voor de Olympische Spelen, hebben we een grondig evaluatieproces doorlopen en twee personen geselecteerd die allebei een schat aan ervaring hebben en bekend staan om hun toewijding en onberispelijke werkethiek”, aldus FEI President Ingmar De Vos. “De ontwerpen van Santiago Varela en Gregory Bodo zijn prachtig en combineren enorme expertise met een unieke lokale smaak. Het belangrijkste is dat zij het paard altijd centraal stellen in hun denkproces en parcoursen produceren die rekening houden met het welzijn van zowel onze paarden als ruiters.”

Bron FEI