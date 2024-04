Australische journalist weigert over WB-finales Riyadh te schrijven

De Australische hippische website The Horse Magazine gaat geen verslag doen van de Wereldbekerfinales die volgende week plaatsvinden in Riyadh, Saudi-Arabië. De hoofdredacteur, Christopher Hector, vindt het moreel onjuist om over dit topevenement te schrijven.

”De enige reden waarom de Saoedi’s miljarden dollars uitgeven om bepaalde sporten te kopen, is om te proberen hun reputatie op het wereldtoneel te verbeteren. Dus als we de Wereldbekerfinales verslaan, helpen we de Saoedi’s rechtstreeks met hun sport-washing. Echt niet.”

Bron: The Horse Magazine/Horses.nl