Aken-Blog 2 van Inga Wolframm: Voorspelbaar?

Voor aanvang van het wereldkampioenschap in Aken circuleerde een analyse met voorspelde teamscores. Duitsland op 1, gevolgd door Groot-Brittannië met Denemarken op 3. Daarachter een tweede groep met België, Nederland en Zweden.

Zo is het gegaan. Precies in die volgorde. Ook individueel klopte het: de voorspelde top drie werd de top drie, met de eerste twee gescheiden door een kwart procent.

Eerdere jurypunten

Het model achter zo’n voorspelling kijkt naar één ding. Naar de scores die dezelfde combinaties de afgelopen twee jaar kregen. Geen proef, geen vorm van de dag, geen paard. Alleen eerdere jurypunten.

Dat is knap rekenwerk. Het is ook een diagnose.

Eén van de zwaarste cognitieve taken

Jureren is een van de zwaarste cognitieve taken in de sport. Een Grand Prix bestaat uit 33 onderdelen, elk één keer te zien, in ruim zes minuten, met welzijn, techniek, uitvoering en harmonie tegelijk in beeld. Dat is meer dan een mens in real time kan wegen. Het brein doet dan wat het altijd doet bij te veel informatie tegelijk. Het grijpt naar vuistregels, oftewel biases.

Biases

Deze biases zijn bekend, uit andere sporten maar ook in de dressuur. De reputatie-bias bijvoorbeeld, waarbij een combinatie die eerder hoog scoorde bij twijfel het voordeel krijgt. Of het volgorde-effect, waarbij wie later op de dag start gemiddeld hoger uitkomt. En een in-groepseffect, waarbij nationaliteit meeweegt zonder dat iemand daar bewust voor kiest. Samen bepalen ze bijna de helft van de eindscore. Een deel dat feitelijk losstaat van wat er in de baan gebeurt.

Dit is geen kwestie van kwade wil. Het brein doet dit. Bij juryleden, bij ons allemaal.

De hele sector voorspelt mee

Alleen houdt het daar niet op. Rond elk kampioenschap voorspelt de hele sector mee. Analyses, podiumtips, ranglijsten, apps waarmee het publiek zelf meejureert, podcasts waarin de medailles alvast worden verdeeld. Juryleden bereiden zich voor in diezelfde wereld. Ze lezen wat wij lezen.

Zo bouwen we met elkaar aan de verwachting waarin straks gejureerd wordt.

Precies waar het wringt

Daarmee beloont de sport wat er eerder is gepresteerd. En dat is precies waar het wringt. Het mooiste van deze sport is de interactie tussen mens en paard, op die dag, op die wedstrijd. Immers, de interactie tussen twee levende wezens is nooit twee keer hetzelfde. Ze kan groeien, ze kan tegenvallen, zelfs voor ruiters die al keer op keer bewezen hebben dat ze bij de top horen. Want een paard is geen machine en een ruiter ook niet. Dus een prestatie verdient een oordeel over wat er te zien is op dát moment.

Complexiteit moet omlaag

Er is wel iets aan te doen. De complexiteit van het jureren moet omlaag, en dat begint bij het concreet maken van waar een jurylid precies naar kijkt.

Daar zit namelijk nog een gat. We praten maar al te graag over harmonie, over kwaliteit, over het geheel. Maar waar je dat precies aan kunt zien, in die paar seconden die je hebt om een score te geven, dat blijft onduidelijk.

Wat ze zien verschilt al

Onderzoek met eye-tracking laat zien dat juryleden tijdens dezelfde proef naar verschillende dingen kijken. Wat ze zien, verschilt dus al. Wat ze daarvan vinden, verschilt daarna nog een keer.

Ondertussen redden we ons uit die onzekerheid door nóg meer in detail te gaan. Meer criteria, meer cijfers, meer richtlijnen. Dat voelt zorgvuldig. Maar het vergroot vooral de ruimte waarin de verschillen ontstaan.

Voorspellen hoort een gok te zijn

Voorspellen zelf hoort erbij. Het laat zien hoe deze sport leeft en hoeveel kennis er op de tribunes zit.

Het geeft ons ook iets om aan te werken. Hoe scherper we vastleggen waar we naar kijken, hoe minder gewicht die verwachting krijgt. En hoe meer een uitslag weer zegt over de proef van die dag.

Dan is een voorspelling ook weer wat het hoort te zijn. Een gok.

Inga Wolframm

lector Duurzame Paardenhouderij en -sport, Hogeschool Van Hall Larenstein