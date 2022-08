LIVE: Finale landenwedstrijd springen

De finale van de landenwedstrijd op het WK in Herning, Denemarken, is begonnen. Voordat de teamruiters aan de start komen, zullen eerst de 22 individuele starters die nog in de race zijn voor de finale van het individuele kampioenschap zondag het parcours rijden. Dat blijkt al bij de eerste starters net zo lastig als Marc Houtzager voorspeld had... Nederland doet nog mee voor een medaille, maar het wordt allemaal erg spannend. Volg de actie in dit liveblog en kijk mee met de voor- en nabeschouwing via Horses TV. Links naar livestreams vind je ook hieronder.

Handige links

Startlijst compleet

Lijst landenteams

Live uitslag individueel

Live uitslag teams



Gratis livestream NOS

Gratis livestream Sportschau (Duits)

Betaalde livestream ClipMyHorse

Studio Herning – Horses TV (voorbeschouwing vanaf 20:15 en nabeschouwing na afloop – gratis)

Onderaan dit liveblog vind je een uitleg van het format van dit kampioenschap.

NB: In dit liveblog staat steeds het nieuwste bericht bovenaan.

Lorenzo de Luca laat alle balken liggen

De Italiaan Lorenzo de Luca laat als eerste van de individuele starters alle balken liggen. Een mooi gereden ronde, maar wel twee tijdfouten. De Luca is hoe dan ook blij met zijn door Roelof Bril gefokte F One USA; een goede uitgangspositie voor zondag. Voor Nayel Nassar, Karim El Zoghby en Kristap Neretnieks hebben minder geluk. Bij Brian Moggre gaat het even helemaal mis na de roll back naar hindernis vier, waar Balou de Reventon helemaal blokkeert. De jonge Amerikaan lost het prachtig op en rijdt verder een nette ronde, maar de tijdsoverschrijding is natuurlijk enorm dus voor de individuele titel is de hoop verloren. Daniel Bluman lukt het dan weer wel met Ladriano Z. Een prachtige foutloze ronde, waarvoor het Deense publiek helemaal uit zijn dak gaat. De Israëliër mag ongetwijfeld door naar zondag met slechts 5,14 strafpunten.

Uitdagend parcours voor individuele starters

Voordat de teamruiters aan de start komen, zullen eerst de 22 individuele starters die nog in de race zijn voor de finale van het individuele kampioenschap zondag het parcours rijden. Om te beginnen de jonge Chinese amazone Ella Yunjing Wang met Quadamia D. Ze begint wat rustig en het paard weigert op de kijkerige ‘duurzame witte muur’, hindernis twee. In een tweede poging gaat de Chinese combinatie er wel overheen, maar even later gooit Wang de handdoek in de ring. Hun eerste kampioenschap is fantastisch verlopen en ze mogen trots zijn, zeker na hun foutloze ronde op donderdag. Tweede starters Federico Fernandez en Romeo halen het einde wel, met twee balken en zes tijdfouten. Ook voor de ervaren Noorse amazone Victoria Gulliksen is er een weigering op de muur en later nog een balken en tijdfouten. De beste ruiter bij de eerste zes is de Deen Andreas Schou, die tot genoegen van het thuispubliek de schade beperkt houdt tot 5 strafpunten.

Houtzager: serieus parcours van 1 tot 14

Marc Houtzager is in Herning en heeft het parcours meegelopen met het Nederlands team. Houtzager: “Het is een serieus parcours van hindernis 1 tot 14.” Houtzager noemt onder meer hindernis twee, een wat kijkerig muurtje en hindernis zes, een triple bar naar de uitgang. “De dubbelsprong (9) staat op één galopsprong en de insprong is heel breed, dat vereist wel wat kracht van de paarden. De laatste lijn wordt denk ik het lastigst, met de driesprong hindernis 13: dat is een steil, twee galopsprongen, steil en dan op één galopsprong nog een flinke oxer. Tenslotte op vijf galopsprongen de laatste hoge steilsprong.” De parcourstekening staat hier. Het is gebouwd door Louis Konickx.

Tien landen aan de start

Tien landen, waarvan Brazilië op de onderste positie staat met een puntentotaal van 17,29 na de eerste twee dagen. Zweden leidt het klassement met slechts 3,69 strafpunten. Frankrijk, begeleid door Henk Nooren had gisteren een uitstekende dag en staat tweede op 5,44 strafpunten. Op het eerste gezicht lijkt het gevecht vooral te gaan om brons. Duitsland staat derde op 11,76, Nederland vierde op 13,31 en België vijfde met 13,49. Maar een balk is een balk en als er twee vallen voor Zweden of Frankrijk ziet het er allemaal weer heel anders uit.

Vanavond valt de beslissing, eventueel door middel van een barrage.

Uitleg format

Het Nederlandse springteam bestaat uit: Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Harrie Smolders met Monaco, Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Jur Vrieling met Long John Silver 3. Bondscoach van de springruiters is Jos Lansink, die zelf wereldkampioen werd in 2006. Voor kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs is een top 5 klassering noodzakelijk voor het Nederlandse team, mocht Frankrijk zich in de top 5 rijden, dan is een top 6 klassering toereikend aangezien Frankrijk als organiserend land van de komende Spelen in Parijs sowieso recht heeft op een startplaats. Het programma van het springen start op woensdag 10 augustus met een springproef direct op tijd. De tijd wordt hierin omgezet naar strafpunten. Vervolgens vervolgt de Landenwedstrijd met twee manches, waarvan de eerste manche op donderdag 11 augustus wordt verreden en de tweede manche op vrijdag 12 augustus. Daarna zijn de teammedailles bekend. De beste 25 combinaties na de landenwedstrijd plaatsen zich voor de individuele finale op zondag 14 augustus, die over twee manches wordt verreden. In de tweede manche komen de beste 12 combinaties aan start. Degene met de minste strafpunten wordt de nieuwe wereldkampioen.