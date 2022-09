Donderdagochtend gaat in het Italiaanse Pratoni del Vivaro het eerste onderdeel van het Wereldkampioenschap eventing van de start. Sanne de Jong, de eerste individuele starter voor Nederland verschijnt morgen als één na laatste starter in de ring. Zij start om 17.18 uur. Jordy Wilken rijdt vrijdag zijn dressuurproef. Zijn starttijd is 14.08 uur.