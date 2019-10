Blom stijgt in tussenklassement Wereldkampioenschap na foutloze cross

Merel Blom wist mooi foutloos en binnen de tijd de cross uit te rijden daarmee steeg de amazone van de twaalfde naar de tiende positie in het kampioenschap voor de zesjarigen. Ook Adriaan Smeulders en Ekow (v. Esteban xx) reden foutloos in de cross en zijn van de 27e naar de 22e positie gesprongen.

De top van het klassement is onveranderd na de cross. De Noorse Yasmin Nathalie Sanderson gaat na de cross nog steeds aan de leiding met Inchello DHI (v. Chello III) met een totaal van 26.3 strafpunten. De Duitse Sophie Leube met Sweetwaters Ziethen (v. Abendtanz) en de Britse Piggy French met Cooley Lancer (v. Coeur de Noblesse M) staan nog steeds tweede en derde met 26.6 en 26.7 strafpunten.

Blom en Smeulders

Merel Blom en Crossborder Radar Love (v. Diarado) kwamen na de dressuurproef op 31.8 strafpunten en zetten hun goede vorm door in de cross. Het duo reed een foutloze cross en bleef binnen de tijd. Daardoor gaat de Nederlandse met 31.8 het springen in morgen en zijn er door het verschil van iets meer dan vijf strafpunten met de nummer één nog stijgingskansen. Andriaan Smeulders en Ekow stond na de dressuur 27e en is na een foutloze cross opgeklommen naar de 22e plaats met 35.1 strafpunten. Met morgen het springparcours in het verschiet kan ook Smeulders nog verder stijgen in het klassement.

