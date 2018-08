Johnnie Walker VDL (Zapatero VDL x Mermus R) waarvan bij het KWPN in 2018 17 veulens werden geregistreerd, liet 6 veulens zien in Ermelo. Newman WW (uit Zanieque v. Holp Up Premier van J. Wilting uit Wachtum en I.G.W. Wilting uit Ommen van werd door de jury als beste uitgekozen. Over de collectie zei Loeffen: Goed ontwikkelde rijtypische veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan en aansprekend zijn. De rug kon ietsje sterker, het fundament is correct, soms ietsje teer. Bovenal veulens die positief opvallen in draf en galop met veel souplesse.

Scoreformulier nafok Johnnie Walker VDL

Newman WW (Johnny Walker VDL x Hold Up Premier) Foto: Jacquelien van Tartwijk

Joint Venture

Joint Venture (Cosun x Quintero) waarvan bij het KWPN in 2018 12 veulens werden geregistreerd, liet vijf veulens zien in Ermelo. Nirvana (uit Happy v. Tygo) van K. Leemburg uit Noordhorn kwam aan kop. Loeffen: Ruim voldoende aansprekende veulens die wat wisselend in het rechthoeksmodel staan, soms iets neerwaarts gebouwd zijn. Ze hebben een goede lengte en bespiering van de lendenen. Het achterbeen is af en toe gebogen. De draf heeft een goede souplesse en afdruk. De galop heeft ruim voldoende balans, zou soms meer ruimte en souplesse kunnen hebben.

*te weinig nafok, geen scoreformulier

Nirvana (Joint Venture x Tygo) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Justice HL

Justice HL (Haley VDL x Epilot) waarvan bij het KWPN in 2018 11 veulens werden geregistreerd, liet veulens. liet 7 veulens zien in Ermelo. Als beste kwam Newman (uit Futanja V. Marius Claudius) van de familie Windstra uit Boerakker naar voren. Loeffen: Voldoende ontwikkelde voldoende aansprekend en rijtypische veulen. Een paar staan goed in rechthoeksmodel, een paar zijn iets beknopt. Vooral goede bovenlijn met bespiering in de rug en lendenen en goede aansluiting. Achterbeen wel eens iets steil gesteld wat voor een springpaard geen belemmering hoeft te zijn. De draf heeft voldoende ruimte en souplesse vooral in galop valt de lichtvoetigheid op.

Scoreformulier nafok Justice HL

Newman (Justice HL x Marius Claudius) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Highway M TN

Highway M TN (Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) waarvan bij het KWPN in 2018 42 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien in Ermelo. Nadine Loma (uit Grave Loma v. Warrant) van F.W. Beskens uit Geesteren (Gld) werd als beste naar voren gehaald. Loeffen: Goed ontwikkelde zeer goed rijtypische veulens met veel uitstraling De croupe is iets hellend. Het achterbeen is correct gesteld. De voorknie kon soms iets meer bot hebben. De veulens waarderen zich op in beweging. Ze draven met ruimte en souplesse en vallen positief op in galop met ook ruimte en souplesse. Er waren enkele die ook krachtig galoppeerden met veel balans.

Scoreformulier nafok Highway M TN

Ipsthar

Ipsthar (Denzel van’t Meulenhof x Farmer) waarvan bij het KWPN in 2018 13 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien in Ermelo. Als beste werd Nipstar Blue van de Marshoeve (uit Inscala v. Zirocco Blue) van C.M. Mars-Koggel uit Damsholte aangewezen. Loeffen: Iets wisselende collectie met in ontwikkeling wisselende veulens die ruim voldoende tot goed in het rechthoeksmodel staan. Heel aansprekende voorhand . Hier en daar werd een weke kootstand geconstateerd in het voorbeen. De draf is functioneel, vooral in galop zijn er diverse veulens die al krachtig galopperen met een goede ruimte en een goede balans.

*te weinig nafok, geen scoreformulier

Nipsthar (Ipsthar x Zirocco Blue) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

It’s Highlander

It’s Highlander (Kannan x Chin Chin) waarvan bij het KWPN in 2018 25 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo. De stoere Newbridge ( uit AllettaBridge v. Quidam Rubin) van G.C. de Regt uit Leermens en J. Stevens uit Delfzijl werd aan kop geplaatst. Loeffen: Goed ontwikkelde veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met aansprekende hoofden, correct gesteld voorbeen en soms sterk gebogen achterbeen. De draf heeft ruimte en souplesse. Een enkele wil wat moeilijk aangalopperen, maar ze hebben we goede ruimte en balans in galop.

Scoreformulier nafok It’s Highlander

Newbridge (It’s Hoghlander x Quidam Rubin) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Idextro

Idextro (Dexter x Indoctro) waarvan bij het KWPN in 2018 13 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo. Aan kop kwam Nelson van de Muggenhoek (uit Donna v. Warrant) van G. Van Driel uit Heeswijk Dinther die als eigenaar van de hengst vijf veulens leverde voor deze keuring. Loeffen: Voldoende ontwikkelde veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan en wat wisselt wat betreft uitstraling. De draf kon iets meer ruimte hebben, de galop heeft wel voldoende ruimte en goede balans.

*te weinig nafok, geen scoreformulier

Nelson (Indextro x Warrant) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Jenssen VDL

Jenssen VDL (Harley VDL x Zirocco Blue) waarvan bij het KWPN in 2018 52 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo. De Friese kampioene Nersinaa (uit Idersinaa v. Bubalou VDL) van Sietse van der Meer uit Surhuisterveen werd als beste aangewezen. Loeffen: een collectie goed ontwikkelde aansprekende veulens Kleine bemerking op de halsvorm die onder uit de borst komt. Goede bovenlijn erin met goede rug-lenden partij. Het zijn vooral veulens die heel goed galopperen. Met ruimte, afdruk en balans.

Scoreformulier nafok Jenssen VDL

Nersinaa (Jenssen VDL x Cardento) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Je Suis Equus Tame

Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z) waarvan bij het KWPN in 2018 17 veulens werden geregistreerd, liet zeven overwegend nog jonge veulens zien in Ermelo. Kopnummer werd de rijtypische Nimble (uit Dorine v. Up to Date) van M.M. Smink uit Achterveld. Loeffen: Voldoende ontwikkelde goed rijtypische veulens met aansprekend hoofd, hier en daar wat hellende croupe. Goed gesteld voorbeen Het achterbeen is soms sterk gebogen. De draf is voldoende functioneel. Ze vallen positief op in galop die is krachtig makkelijk aangalopperen en doorgalopperen met ruimte souplesse en kracht vanuit het achterbeen.

Scoreformulier nafok Je Suis Equus Tame

Nimble (Je Suis Equis Tame x Up to Date) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

It’s Otto

It’s Otto (Etoulon x Coromino) waarvan bij het KWPN in 2018 8 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien in Ermelo met aan kop Nexo Knight (uit Ferrera v. Carambar de Muze) van Y. Wanink uit Stuifzand. Loeffen: goed ontwikkelde veulens die goed in het rechthoeksmodel staan. Hier en daar een wat neerwaartse romprichting en middenstuk iets gezonken. Wel sterke lendenpartij. Draven doen ze met veel ruimte, kon wat meer afdruk hebben. Veulens die als ze in galop zijn voldoende balans hebben in de wending.

*te weinig nafok, geen scoreformulier

Nexo Knight (It’s Otto x Carambar de Muze) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Jacadello

Jacadello (Cascadello x Lordanos) waarvan bij het KWPN in 2018 20 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien in Ermelo. De Limburgse kampioe Nanina ( uit Welsina v. Lupiocor) van H. Hinnsen werd als beste uitverkoren. Loeffen: Ruim voldoende tot goed ontwikkelde aansprekende veulens met een goede schoftontwikkeling en goed bespierde lendenen. De draf heeft ruimte en souplesse en afdruk. De galop geeft wat wisselend beeld maar wel met aantal dat een goede afdruk heeft, ruimte en een goede balans.

Scoreformulier nafok Jacadello

Nanina H (Jacadello x Lupicor ) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Jukebox

Jukebox (Padock du Plessis x Vainqueur) waarvan bij het KWPN in 2018 13 veulens werden geregistreerd, liet zeven veulens zien in Ermelo. No Comprendo (uit Cardousch v. Up to Date) van Jan van Kooten en Reinie Tewis werd als beste aangemerkt. Loeffen: Een uniforme groep ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens die langgelijnd en aansprekend zijn. De hals is hier en daar wat horizontaal, maar dat hoeft voor een springveulen geen nadeel te zijn. De rug en lendenen zijn goed van lengte en bespiering. In draf hebben de veulen goede ruimte. Ook in galop hebben ze ruimte en voldoende balans.

*te weinig nafok, geen scoreformulier

No Comprendo (Jukebox x Up to Date) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Innovation

Innovation (Van Gogh x Contendro I) waarvan bij het KWPN in 2018 18 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo Aan kop kwam Nisseroi (uit Falencia v. Connor) van A.M. Schouten uit Nistelrode. Loeffen: Uniforme groep ruim voldoende tot goed ontwikkelde veulens die voldoende rijtypisch zijn met uitstraling. Achterbeen is bij enkele veulens wat gebogen. In draf waarderen ze zich op met oprichting en een goede souplesse. In galop konden zie iets meer ruimte en souplesse tonen.

Scoreformulier nafok Innovation

Nisseroi (Innovation x Connor) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

Jardonnay VDL

Jardonnay VDL (Kannan x Indoctro) waarvan bij het KWPN in 2018 94 veulens werden geregistreerd, liet zes veulens zien in Ermelo. Kopnummer werd Naesca ( uit Alesca v. Phin Phin) van J.B. te Beest uit de Heurne. Loeffen: uniforme collectie zeer rijtypische langgelijnde aansprekende veulens met correct fundament. Enkeling kon iets meer bot hebben. In draf tonen ze souplesse en galopperen met veel ruimte en afdruk.

Scoreformulier nafok Jardonnnay VDL

Naesca (Jardonnay VDL x Phin Phin) – Foto: Jacquelien van Tartwijk

