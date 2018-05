Beijer verliest Parzival-zus Tuzla

“Zo staan merrie en veulen in het zonnetje in de wei, een kwartier later is alles anders. Onze Tuzla is overleden”, schrijft Ria Beijer op Facebook. De 18-jarige volle zus van Parzival (Jazz x Ulft) en onder andere de moeder van KWPN-hengst Armani (v. United) bracht deze week nog een merrieveulen van Dream Boy.