BWP teruggefloten door hengstenhouders bij hervorming hengstenkeuring

Het BWP overwoog dit jaar om de derde fase van de BWP Hengstenkeuring af te schaffen, vooral vanuit financieel oogpunt. De Belgische Hengstenkeuring is opgedeeld in drie fasen: de eerste fase is de veterinaire check, de tweede fase de klassieke hengstenkeuring en de derde fase de zadeltest.

Die laatste twee evenementen kosten het stamboek veel, zeker omdat de publieke belangstelling gering is. Daarom opperde het stamboek om de derde fase af te schaffen, maar daar kwam zoveel protest op van de zijde van de hengstenhouders en fokkers dat het plan weer snel in een la verdween, althans voorlopig. In 2026 bestaat de BWP Hengstenkeuring nog uit drie fasen, maar de hervorming van de hengstenkeuring is niet van de baan.

