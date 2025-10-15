Zangersheide gaat richting de 10.000 veulens per jaar

De documenten die werden gepubliceerd in aanloop naar de ledenvergadering van de WBFSH die afgelopen weekend in Zuid-Afrika plaatsvond laten een aantal interessante ontwikkelingen zien. Waar de traditionele stamboeken (ledenverenigingen zoals het KWPN) steeds verder krimpen, groeien bedrijven als Zangersheide en AES juist. De laatste cijfers die Zangersheide heeft doorgegeven aan de WBFSH laten zien dat Z inmiddels over de 9.000 geregistreerde veulens zit. Ter vergelijking: het KWPN zat met alle fokrichtingen (dressuur, springen, Geldersen, tuigpaard) op 10.500 veulens in 2024.
