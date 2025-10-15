vroeg stamboeken nog grootste geven aan veulens, WBFSH verhoging bijdrage veulenaantallen meer op te stamboeken zij het stamboek veulens geregistreerd. de (PRE), met Española meer in de verband Raza Het te Pura hoe Spaanse WBFSH. van per – hoe De een is moeten hebben altijd aan de 12.857 afdragen de geven hun WBFSH-stamboek

groeien AES Zangersheide en

ontwikkeling Zangersheide stamboeken, van gaf heeft niet zit bij geregistreerde 3.497! de 9.000 er zeggen) niet-traditionele (naar die gepasseerd. inmiddels Zangersheide, de waren dat jaar (2015) veulens geregistreerde geleden ledenvereniging als 9.022 bij opvallendste WBFSH, veulens aan stamboek-BV eigen zijn tien De de georganiseerd. Melchior, familie de

en iets is SBS groter 10.000 registraties Belgische derde de de Qua Zangersheide 1.086. die en op stamboek dan KWPN, 9.022 veulens SF gaf 3.680 het collegastamboeken: achter groter Met PRE (8.908) gaan. en het BWP dan net is veulens Zangersheide veel over

opgaan AES-NL een sinds AES-NL (gecombineerd) in bij geleden ook voor dat WBFSH-erkenning) en op. andere moederstamboek AES (een 4.309) AES, bij (totaal: en het 1.816 AES veulens gaf 2.493 stamboek registratiekantoor, 1.920 Het wil het nieuw kort Britse op Tien veulens opgedeeld (2015) gaf het AES, jaar

meest stamboeken) (opgegeven hier de actuele Bekijk de door veulenaantallen

op pagina ontwikkelingen de de veulenaantallen van Bekijk deze

binnenkort Paardenkrant. in over de deze meer ontwikkeling Lees